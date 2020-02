Sos Carnevale a L’aquila, mancano i fondi

“Salviamo il Carnevale in Piazza Duomo!”.

Questo l’appello dell’associazione culturale Mamme per L’aquila che, con un post sulla pagina Facebook ha spiegato che per mancanza di fondi potrebbe saltare il consueto appuntamento del Carnevale in Piazza Duomo, riservato ai più piccoli, che quest’anno taglierebbe il traguardo della sesta edizione.

Il Carnevale in Piazza Duomo è un evento che anche l’anno scorso ha avuto una grande partecipazione: mascherine, musica, stelle filanti e dolcetti.

“Vogliamo essere sincere e non vogliamo deludere le aspettative dei nostri bambini, quest’anno il Carnevale in piazza rischia di saltare, perché non abbiamo fondi. Abbiamo chiesto l’aiuto del Sindaco Pierluigi Biondi, affinché questo non accada! Quest’anno non abbiamo nostri fondi da sponsor! Il sindaco Si é dimostrato disponibile per i bambini che aspettano l’evento con entusiasmo!!

Incrociamo le dita”, si legge sulla pagina Facebook di Mamme per L’aquila.

Il Capoluogo ha sentito Valeria Baccante, presidente dell’associazione Mamme per L’Aquila.

“Abbiamo sentito il sindaco che ha la delega alla Cultura per chiedergli di adottare l’evento. Il Comune, come da prassi, può sostenere il 50% dei costi. Abbiamo avuto una risposta positiva, ci hanno detto che devono trovare adesso la formula più idonea per poterlo realizzare“, spiega Valeria Baccante.

“Siamo contenti che la risposta ci sia stata anche dai cittadini e da alcuni partiti politici che si sono schierati dalla nostra parte e si stanno adoperando per fare in modo di poter realizzare questo miracolo”, aggiunge.

“Ci teniamo moltissimo, noi abbiamo sempre adoperato con la nostra associazione senza scopo di lucro. Il Carnevale in piazza è un’usanza aquilana storica, importante anche per far conoscere la città ai più piccoli che non hanno memoria e non hanno vissuto il periodo precedente al terremoto”, conclude.

La foto allegata all’articolo fa riferimento all’edizione del 2019.