Carnevale a L’Aquila, tanti eventi e Malgioglio superstar

Tanti eventi all’Aquila per festeggiare questo Carnevale 2020: la guida del Capoluogo.

Super ospite del Carnevale aquilano sarà Cristiano Malgioglio, che come promesso nell’intervista rilasciata in esclusiva questa estate al Capoluogo, sarà finalmente all’Aquila per una serata “danzando danzando danzando” come dice in una sua celebre canzone.

Malgioglio sarà ospite della cena spettacolo che si terrà al locale Novecentodieci venerdì 21 febbraio. L’evento è stato organizzato da Marcello Di Giacomo.

Cristiano Malgioglio ma anche l’evento tipico del Carnevale, con la festa in piazza Duomo, organizzata per il sesto anno dall’associazione Mamme per L’Aquila.

Il Carnevale in piazza Duomo ha il patrocinio del Comune dell’Aquila e di alcuni sponsor.

In piazza ci saranno mascherine, musica e sorprese per i più piccoli.

Paese in maschera per il Carnevale anche a Poggio Picenze sabato 22 febbraio. Il paese si tingerà di maschere dalle 15:00 con la sfilata dei carri allegorici e a seguire la festa di Carnevale con animazione e merenda per tutti i bambini. È richiesta una piccola quota di partecipazione di 6 euro a bambino.

Party dance di Carnevale anche a Rocca di Cambio in programma per sabato 22 febbraio dalle ore 20 all’auditorium Jacovitti. Per info e costi 0862/918100.

Giovedì grasso invece i Power Rangers arrivano al centro commerciale L’Aquilone per una festa da SuperEroi! I guerrieri colorati più famosi degli anni ’90 aspettano i piccoli aquilani dalle 15.00 alle 19.00 con giochi, sfide e sorprese!

Nel Power Rangers Village ci sarà una vera Ranger School con aree gioco e attività per diventare un guerriero Ninja, angoli con facepainting e trucco da Ranger, giochi colorati e piccole prove da superare.

Durante il pomeriggio alle 16.00 e alle 17.00 sarà possibile incontrare i Power Rangers e alle 18.00 vivere le emozioni di una sfida contro le forze del male. Al termine dello show foto e autografi con i Power Rangers.

Giovedì grasso festa di Carnevale anche con gli alunni della scuola primaria “Buccio di Ranallo” e i bimbi della scuola dell’Infanzia di Coppito. Dalle 14,30, grande festa in Piazza Rustici. Sarà Giovedì Grasso a tema I figli dei fiori, ovvero dire un “no alle guerre e alla violenza”; nonché un messaggio di sensibilizzazione al rispetto per la natura e l’ambiente.

La festosa e rumorosa sfilata partirà dalla 14.30 dal Parco di Murata Gigotti con carri allegorici nonché spettacoli musicali a cura degli artisti della scuola di Canto del Maestro Alberto Martinelli. In Piazza Rustici canti, balli e performance dei ragazzi e dei bambini. Non mancheranno bevande e i classici fritti di carnevale.

All’iniziativa promossa dal circolo didattico “Amiternum”, dalla Pro loco di Coppito, dal gruppo di Protezione Civile e dal Centro Sociale Libero Panella, hanno aderito il Centro Celestiniano, la Comunità XXIV Luglio, L’Aptdh, Le Api Nel Cuore, Ju Parchetto con Noi, la Scuola di canto di Murata Gigotti diretta dal Maestro Alberto Martinelli, la Cooperativa Verdeacqua Nuovi Orizzonti, Il Coraggio di un Sorriso e il bar Oro Nero.

Non solo balli e maschere per Carnevale ma anche attenzione a un tema molto importante come la cardioprotezione.

Giovedì 20 Febbraio infatti in occasione della festa di carnevale presso il MaDè, in via B. Vecchioni a L’Aquila, che avrà inizio alle 21 e alla quale sarà possibile partecipare gratuitamente e con una maschera, l’associazione Ju Parchetto con Noi consegnerà il defibrillatore acquistato per Special Olympics Team L’Aquila. Il defibrillatore è stato acquistato grazie alla raccolta fondi iniziata alla Fiera di Paganica 31 Ottobre-1 Novembre, proseguita durante il torneo “Special Basket” il 24 Novembre presso il Palazzetto dello Sport “Giovanni XXIII” di Paganica e “Un Calcetto per il Cuore”, il 7 Dicembre presso l’Area Sport di Monticchio.

