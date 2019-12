Presidenza III Commissione, la Lega chiede la verifica di maggioranza

Dopo le votazioni per eleggere il nuovo presidente della III Commissione, la Lega chiede una verifica di maggioranza. De Santis: “Imbarazzante mercato delle vacche”.

“Questa mattina, – scrive in una nota il Capogruppo della Lega in Consiglio Comunale Francesco De Santis – in occasione della votazione per la presidenza della III commissione, abbiamo assistito ad un indecente teatrino. Mai prima d’ora, in questi due anni, si è verificata una simile lotta intestina tra Fratelli d’Italia e Forza Italia per una semplice presidenza di commissione, rispetto alla quale la Lega ha provato fino all’ultimo a cercare una soluzione condivisa. Non riuscendo, però, a comprendere gli ‘accordi dei corridoi’ fatti dall’una e dall’altra parte, la Lega ha preferito non partecipare al voto per non rendersi compartecipe del mercato delle vacche che una parte del centrodestra ha offerto oggi alla città, portando sia Forza Italia che Fratelli d’Italia ad accordarsi con l’opposizione e la sinistra radicale pur di ottenere l’ennesima poltrona, tradendo così il mandato del proprio elettorato e della coalizione di centrodestra”.

“Proviamo imbarazzo – continua il capogruppo leghista – nei confronti della città alla quale ci auguriamo che Fratelli d’Italia e Forza Italia chiedano quantomeno scusa. La Lega continuerà a lavorare come ha fatto fino a ora con serietà e concretezza. Siamo concentrati nel lavoro per portare avanti il nostro programma elettorale fatto di azioni amministrative concrete. A questo punto, però, chiediamo di verificare se c’è ancora una maggioranza in Comune visto che stamane si è liquefatta nel giro di cinque minuti”.