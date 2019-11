L’Aquila – Deboli piogge nelle ore diurne del sabato, asciutto in serata; temporali attesi nella notte. Domenica il tempo sarà di nuovo instabile con piogge diffuse e neve fino a 1600 metri; esaurimento dei fenomeni nella serata. Temperature comprese tra +2°C e +10°C.

In Abruzzo piogge diffuse nella giornata di sabato su tutto il territorio, migliora al pomeriggio, ma solo sulla costa. In serata il tempo sarà stabile prima di un nuovo peggioramento che nella notte porterà piogge forti e temporali intensi su tutti i settori. Precipitazioni anche nella giornata di domenica con neve fino a 1500-1600 metri di quota; fenomeni in esaurimento in serata.

In Italia precipitazioni sparse fin dal mattino al Nord con piogge e acquazzoni ma anche neve sulle Alpi fino a 1000-1300 metri. Maltempo in serata e in nottata con temporali diffusi e locali nubifragi, nevicate anche abbondanti sull’arco alpino fino a 1300-1500 metri. Piogge e acquazzoni sono attesi al Centro sia sul versante tirrenico che su quello adriatico, con i fenomeni che potranno assumere carattere di temporale o nubifragio soprattutto a partire dal pomeriggio tra Toscana, Umbria e Lazio.

Tempo generalmente sulle regioni meridionali, soprattutto peninsulari e sulla Sicilia, con le precipitazioni che raggiungeranno le coste tirreniche solamente in nottata. Maltempo invece in Sardegna fin dal mattino con temporali e locali nubifragi.

Temperature in diminuzione al Centro Nord, minime e massime in aumento invece al Sud Italia.

(Centro Meteo Italiano)