L’Aquila 1927: 6-1 al Tornimparte

di Claudia Giannone

L’Aquila 1927 dilaga contro il Tornimparte: tra le mura del “Gran Sasso d’Italia” termina 6-1 in favore del team di Roberto Cappellacci.

Torna Di Francia dal 1′ minuto, out Maisto per l’infortunio rimediato nel match infrasettimanale di Coppa Italia contro il Celano.

Primo tempo non particolarmente ricco di emozioni, al di là delle due reti segnate da L’Aquila: 7′ minuto, Zanon per Campagna che mette in mezzo per La Selva, che trova la porta e apre le danze. 29′, La Selva dalla destra per Rampini che giunge al limite dell’area e gonfia la rete. Fine primo tempo, risultato parziale 2-0.

12′ della ripresa, Di Benedetto verticalizza per La Selva, ma il suo tentativo viene bloccato dall’uscita tempestiva di Venditti. Ma il goal è di nuovo nell’aria: 15′, Zanon per Di Benedetto che non si fa incantare e infila in porta. L’Aquila non si ferma: 17′, rigore procurato da Mohammed e realizzato da Di Benedetto. Trascorrono due minuti e di nuovo i rossoblù trovano la porta di Venditti: tentativo di La Selva respinto dall’estremo difensore avversario sui piedi del neo entrato Pizzola, che subito mette la propria firma al match.

Gli ospiti si fanno vedere al 36′: Alessandro Miocchi riesce a trovare un goal per la propria compagine al 36′, servito dal capitano Marco Miocchi. 45′, nuovo rigore per i rossoblù per fallo di Marco Miocchi: La Selva sul dischetto, ma questa volta Venditti blocca il pallone in due tempi. C’e tempo, però, per un’altra rete: 47′, è Mohammed a chiudere il match con il proprio goal. Risultato finale, 6-1.

L’AQUILA 1927: Barbato, Campagna (25′ st Romano), Mohammed, Morra, Zanon, Di Francia, La Selva, Rampini (36′ st Santarelli), Di Norcia (31′ st Alfonsi), Di Benedetto (18′ st Pizzola), De Marco (18′ st Massaroni). A disp.: Ranalletta, Marchetti, Micantonio, Carice. All. Roberto Cappellacci.

TORNIMPARTE: Venditti, Nardis, Parisi (10′ st Zugaro), Di Marzio, Miocchi U., Miocchi M., Trupja (36′ st Serpetti), Cicchetti (23′ st Masciantonio), Cocciolone, Miocchi A., Pace (23′ st Valente). A disp.: Selce, Pesce, Melchiorre, Sanderra, Coletti. All. Piero Narducci.

ARBITRO: Antonio Di Fabio (Teramo).

ASSISTENTI: Mazzocchetti (Teramo), Caporali (Pescara).

MARCATORI: 7′ pt La Selva, 29′ pt Rampini, 15′, 17′ st Di Benedetto, 19′ st Pizzola, 36′ st Miocchi A., 47′ st Mohammed.