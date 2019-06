TorreCerrano, buona la prima tra sole e sup

Primo weekend della nuova gestione dei servizi turistici dell’Area marina protetta di Torre di Cerrano.

Grande successo per l’open day di domenica 23, con tanti ragazzi che hanno provato le attività sportive assicurate.

È cominciata così l’estate all’insegna dello sport e del sano divertimento tra fitness, snorkeling, kayak e sup.

L’Area marina protetta è un autentico paradiso per sport e sano divertimento.

La spiaggia della Torre di Cerrano ha dato il benvenuto a vacanzieri, visitatori e sportivi che hanno potuto svolgere in maniera sana un’attività fisica e stimolante.

Del resto nell’area è possibile fare allenamenti functional in spiaggia, all’alba e al tramonto, corsi di equilibrio con Indoboard, lezioni sup/passeggiate/noleggio sup, lezioni kayak/passeggiate/noleggio kayak, snorkeling con esplorazione di gruppo per visitare l’area naturale della Torre di Cerrano.

Tanti i giovani che domenica si sono cimentati nella disciplina sup, acronimo di Stand Up Paddle: il camminamento sull’acqua con tavola e pagaia ha conquistato tutti per la sua eleganza ma anche per il carattere agonistico e sportivo adatto a tutte le età.

Infatti il sup è una delle discipline più amate da chi pratica sport in acqua: a metà strada fra canoa e surf, permette di “passeggiare” su laghi, fiumi e mare stando in piedi su una grossa tavola e remando con l’apposita pagaia.

Il sup rappresenta un allentamento completo, ma allo stesso tempo divertente e appagante.

Le attività sono svolte in collaborazione con la Pescara Sup School, la prima scuola sup di Pescara.