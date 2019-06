L’Europa in Abruzzo per la Torre del Cerrano, arriva il totem interattivo

L’Europa in Abruzzo per la Torre del Cerrano. Domani la presentazione dell’evento.

Il vice presidente della Giunta regionale, Emanuele Imprudente, e l’assessore al Turismo, Mauro Febbo, convocano per la giornata di domani, 13 giugno (ore 10,30 Torre Cerrano, Strada statale 13, km 431 Pineto-Silvi), la conferenza stampa di presentazione dell’evento “L’Europa in Abruzzo per la Torre Cerrano“.

Si procederà anche all’inaugurazione del totem interattivo, donato dall’Unione Europea per i selfie d’autore.

All’incontro con la stampa parteciperanno anche i rappresentanti dell’Unione europea e dell’Autorità unica di gestione dei fondi Por Fers-Fse 2014-2020.