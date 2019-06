Scuole L’Aquila: da giunta via libera per scuola a Preturo

Scuole: da giunta via libera per scuola a Preturo

Biondi e Fabrizi: “Sarà riconvertito edificio Ater”

Via libera dalla giunta comunale al progetto per la realizzazione di una scuola primaria nei locali dell’edificio Ater, situato lungo la strada statale 80 a Preturo.

A seguito dell’ordinanza sindacale del novembre 2017, l’edificio in via dell’Aringo è stato chiuso e gli alunni sono stati ospitati nel musp di Pagliare di Sassa.

“Per restituire alla comunità di Preturo una scuola sicura e moderna ci siamo attivati individuando locali idonei a ospitare bambini, insegnanti e personale ausiliario. – spiegano il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore alla Ricostruzione privata e alle Opere pubbliche, Vittorio Fabrizi – A seguito di una ricognizione abbiamo scelto un edificio di proprietà dell’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale, di circa 800 metri quadrati, che dopo il sisma del 2009 ha ospitato gli uffici della Protezione civile regionale, attualmente in disuso e situato su un’area di proprietà comunale. L’interlocuzione con l’Ater è stata rapida e proficua ed è stato stipulato un protocollo d’intesa per realizzare la struttura, che in futuro potrà essere acquisita al patrimonio comunale. Un’azione su cui abbiamo registrato il parere positivo di tutti gli enti preposti, compresi gli organi scolastici competenti”.

L’importo stanziato dall’esecutivo, con cui si procederà alla riconversione dell’immobile, è di 324mila euro, comprensivo delle somme necessarie per la progettazione definitiva ed esecutiva nonché quelle necessarie per i lavori che saranno messi a bando e affidati dall’Ater.

“Una soluzione che non comporterà consumo di suolo e testimonia la ferma volontà di collaborare con tutte le istituzioni del territorio, unendo le energie e ottimizzandole per affrontare e risolvere le questioni ancora aperte” concludono sindaco e assessore.