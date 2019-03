L’Aquila, Alla ribalta nazionale il Settore Giovanile del Nuovo Basket Aquilano

Sempre più alla ribalta in Italia il Settore Giovanile del Nuovo Basket Aquilano

Soddisfazioni speciali continuano ad arrivare per il Nuovo Basket Aquilano da un Settore Giovanile che fa registrare di anno in anno nuovi preziosissimi risultati, mai raggiunti nella storia della pallacanestro aquilana.

In questo fine settimana gli Under 16, neo Campioni Abruzzesi d’Eccellenza 2018-2019, inizieranno il Girone Nazionale che li vedrà combattere in 10 giornate con società di Serie A: Pistoia Basket, Vuelle Pesaro, Stella Azzurra Roma, Aurora Jesi ed Eurobasket Roma.

Per la società di Roberto e Paolo Nardecchia e per tutto lo staff tecnico, continuano inoltre tutti i campionati di categoria, con ogni squadra in lizza per i playoffs finali e con l’Under 15 d’Eccellenza e l’Under 13 che tra comandano i propri tornei ancora da imbattute.

Domenica 24 marzo, nella Finalissima Regionale Join The Game (la più grande manifestazione sportiva giovanile italiana con oltre 35.000 atleti al via dalle Fasi Provinciali), che si svolgerà ad Atri, saranno ben 10 le formazioni del Nuovo Basket Aquilano che scenderanno in campo, un nuovo record a questi livelli che proietta come sempre i ragazzi del PalaAngeli (già 8 Titoli Regionali conquistati negli ultimi anni, con altrettante Finali Nazionali conquistate) tra i più attesi dall’intero lotto dei partecipanti.

Questa la rosa dei nuovi Campioni Regionali Under 16 Eccellenza 2018/2019

Daniele Perrella, Paolo Belmaggio, Alessandro Mascioletti, Marco D’Ippolito,Federico Mastropietro, Tommaso Santomaggio, Francesco Tuccella, Pietro Gasbarri, Tommaso Visioni, Matteo Prioli, Andrea Miconi, Alessandro Baglioni, Francesco Di Battista, Lorenzo De Santis e Mattia Profeta. All.re Paolo Nardecchia, Ass.ti Davide Tedeschini ed Ezio Di Girolamo, Prep. Atlet. Cristian Berardi