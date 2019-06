Nuovo Basket Aquilano, continuano le soddisfazioni giovanili

Continuano le soddisfazioni giovanili nella stagione d’oro del Nuovo Basket Aquilano.

Un finale di stagione di grande soddisfazioni per il Nuovo Basket Aquilano, ancora alla ribalta in campo regionale e nazionale.

Dopo aver concluso il Campionato di Serie C con la conquista dei quarti di finale dei playoffs e aver già messo in cantiere la prossima annata con l’ingaggio del coach uruguaiano Marcelo Zubiran e i numerosi contatti in corso per allestire una formazione di alto livello nella quale innestare sempre più elementi del vivaio, la società del PalaAngeli sta vivendo in questi giorni altre importanti momenti con un Settore Giovanile che anche quest’anno ha regalato risultati prestigiosi alla pallacanestro cittadina.

Sono due, infatti, i Titoli Assoluti Abruzzesi portanti a L’Aquila dalle formazioni del Nuovo Basket Aquilano (Under 16 e Under 15 d’Eccellenza, con la prima categoria protagonista di un ottimo Girone Nazionale che l’ha vista in campo contro 5 formazioni di Serie A), con due Titoli di vice Campioni Regionali (Under 18 Gold Maschile e Under 16 3contro3 Femminile); la semifinale Under 14 Elite Maschile ed il terzo posto nell’Under 18 3contro3 Maschile.

Giugno sarà ancora il teatro di importanti partecipazioni e finali, con l’intero staff tecnico societario all’opera: domenica 2 gli Under 12 Esordienti rappresenteranno la provincia aquilana alla manifestazione conclusiva Regionale di Roseto, mentre la settimana successiva saranno gli Under 13 a portare in alto i colori aquilani alle Final Four Abruzzesi, dove sfideranno il Chieti, il Roseto e l’Ortona.

Da sottolineare anche la prestigiosa partecipazione della squadra Under 12 che sarà di scena a Venezia dal 20 al 23 giugno per la 26° edizione del Trofeo Leoncino, una delle massime rassegne italiane per questa categoria, mentre i tantissimi ragazzi e ragazze della Scuola Minibasket L’Aquila continuano la loro attività sul parquet del PalaAngeli e nei due playground situati nell’area verde dell’impianto.