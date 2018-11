Capitignano, 16 scosse nella notte

Piccole scosse di terremoto di lieve intensità si sono succedute per tutta la notte intorno a Capitignano.

Lievi ma numerose sono state le scosse che questa notte hanno interessato la zona di Capitignano.

Tutte le scosse hanno registrato una magnitudo intorno al 2, a volte poche più, a volte poco meno, ma si sono ripetute per l’intera nottata, con qualche preoccupazione per i cittadini del posto, che in alcuni casi hanno percepito il pur lieve fenomeno sismico che però si è ripetuto con insolita frequenza. L’ultima, alle 5,30 di questa mattina. La più forte, quella da 2,9 poco dopo mezzanotte e mezza.