Coltiva marijuana sul terrazzo, arrestato

Un 38enne di Carsoli è stato arrestato dai carabinieri per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. I militari insospettiti da una pianta sul terrazzo. Era marijuana.

La Stazione Carabinieri di Carsoli ha tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un 38enne del luogo.

«I militari operanti, – spiegano dal Comando – incuriositi dalla presenza di un vaso con all’interno una pianta somigliante a canapa indica collocata sul terrazzo dell’abitazione dell’uomo, decidevano di procedere a perquisizione domiciliare. L’attività di polizia giudiziaria eseguita d’iniziativa ha permesso di riscontrare quanto i militari avevano solo ipotizzato. Infatti l’uomo è stato trovato in possesso di alcune piante di marijuana ancora in fase di coltivazione, una già essiccata, 27 grammi complessivi della stessa sostanza, alcuni dei quali già suddivisi in dosi, 2 grammi circa di cocaina già confezionata, alcune confezioni di mannitolo nonché diverso materiale atto al confezionamento. Inoltre durante il controllo presso l’abitazione e le pertinenze della stessa, i Carabinieri hanno avuto modo di recuperare un taccuino in cui sono state individuate numerosissime pagine su cui sono annotati diversi nomi e somme di denaro. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro ed il contenuto dell’agenda è attualmente al vaglio degli inquirenti al fine di verificare l’attinenza con la presumibile attività di spaccio posta in essere dall’odierno indagato. L’arrestato è stato tradotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria».