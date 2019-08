Cesaproba, tutto pronto per la sagra della Pizza

A Cesaproba di Montereale (L’Aquila) torna l’ormai storica Sagra della Pizza, da stasera a venerdì 9 agosto, giunta alla sua 23esima edizione.

Per tre sere questo piccolo borgo tra Abruzzo e Lazio si trasformerà in una vera e propria pizzeria all’aperto dove si potranno gustare pizza di tutti i tipi e per tutti i gusti.

Non potrà mancare di certo, però, la padrona di casa, la pizza Cesaproba, con formaggio rigorosamente locale, mozzarella e pomodoro crudo a pezzi. Ci saranno inoltre fritti, bruschette e arrosticini annaffiati da birra alla spina e da vini bianchi e rossi.

“Tanto si è detto e molto si è scritto su questa sagra della pizza che a ripetere le stesse cose si rischia di cadere nella retorica. L’unica cosa certa è che dopo ben 23 edizioni la macchina organizzatrice ha raggiunto altissimi livelli di automazione”, dicono gli organizzatori in una nota.

“Ciò che a prima vista sembra essere lasciato al caso e svincolato dal territorio invece è frutto di esperienza e programmazione, esperienza nell’arte culinaria acquisita e tramandata ai giovani del paese dai maestri pizzettari, programmazione per ciò che concerne tutte quelle attività propedeutiche alla migliore riuscita della manifestazione”, continua la nota.

“Oggi ogni sforzo è teso ad assicurare ai partecipanti un prodotto sempre migliore, realizzato con materie di prima qualità, preparate e servite il più velocemente possibile al fine di ridurre i tempi di attesa tenendo sempre in debito conto che vengono sfornate quasi 2.000 pizze a sera”.

Come di consueto il campo sportivo sarà trasformato per l’occasione in una gigantesca pizzeria all’aperto con 1500 posti a sedere di cui 500 coperti, buona musica dal vivo allieterà la serata fino ed oltre la mezzanotte mentre i bambini potranno dare sfogo alla loro voglia di divertirsi con le giostre, i gonfiabili ed altri divertimenti di ogni genere messi a loro disposizione in forma assolutamente gratuita dagli organizzatori.

Non sono stati dimenticati neppure i giovani o gli amanti della musica disco che il giorno 9, dopo la mezzanotte, potranno scatenarsi e tirare tardi con la discoteca all’aperto condotta delle DJ Lemme.

Buon divertimento