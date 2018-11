I mal di pancia di Fratelli d’Italia contagiano la Giunta

Mal di pancia in Fratelli d’Italia, i malumori nel partito fanno litigare consiglieri, assessori e sindaco

Verrà posta sotto verifica la Giunta comunale dell’Aquila, questa la decisione presa nella riunione “segretissima” tenutasi ieri pomeriggio con tutti i capigruppo della maggioranza, che governa insieme al Sindaco Pierluigi Biondi.

Sindaco, che dovrà adesso esprimersi sulla posizione del proprio partito in Consiglio comunale.

Fratelli d’Italia, maretta nella pattuglia in Comune

Sembra ormai aperta la spaccatura tra il Capogruppo di Fratelli d’Italia, Giorgio De Matteis, e gli assessori Mannetti, Piccinini e D’Eramo. Riunione infuocata, quella di ieri sera, che da voci autorevoli interne alla maggioranza sembrerebbe essersi conclusa con la richiesta ufficiale di una verifica sul lavoro degli assessori in Giunta. Richiesta promossa dal Capogruppo di FDI Giorgio De Matteis e, a quanto sembrerebbe, anche dal Capogruppo di Forza Italia Roberto Jr Silveri. Una “verifica di Giunta” che, a poche settimane dalle elezioni regionali in Abruzzo, prende le sembianza di una mossa strategica nello scacchiere di Fratelli d’Italia, partito letteralmente spaccato in due per la scelta del Candidato Presidente della Regione Abruzzo – così come deciso dal tavolo nazionale del centrodestra -. Il partito regionale vede contrapposta la corrente aquilana, con in testa Sindaco e Mannetti, lavorare per la candidatura del Senatore di origini abruzzesi Marco Marsilio, mentre la corrente costiera sostiene, a quanto sta emergendo nelle ultime ore, la candidatura del Segretario Regionale Etel Sigismondi.

Fratelli d’Italia, Mannetti e Piccinini nel mirino

Giorgio De Matteis, capo della fronda interna alla maggioranza del Consiglio Comunale e aspirante candidato alle prossime elezioni regionali, chiedendo la verifica di Giunta ed in particolare dei propri assessori Carla Mannetti e Alessandro Piccinini, sta cercando di sparigliare le carte in tavola sperando, e a quanto pare riuscendoci, di trovare sponda negli altri partiti della maggioranza per far cadere gli assessori di fiducia del Sindaco Biondi.