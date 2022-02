Servizio civile, ultime ore per fare domanda: 8 posti con Pivec

Servizio civile, ultime ore per presentare la domanda: scadono il 10 febbraio alle 14:00 i termini entro i quali candidarsi per i tanti progetti in Abruzzo.

Presso Pivec, come servizio civile ci sono otto posti per il progetto “i Suoni del Bosco” a L’Aquila. Dodici i mesi di servizio, per un compenso di 444,30 euro mensili.

“Esprimo la mia soddisfazione per il risultato che si raggiungerà con il prossimo ciclo di reclutamento: numeri notevoli, con oltre 64.000 opportunità, superiamo una soglia mai vista negli anni passati. Oggi, con il nuovo bando supplementare, abbiamo concesso anche una proroga dei termini, andando incontro alla richiesta degli enti.” Così la Ministra Fabiana Dadone

Servizio civile, come fare domanda

Il Servizio civile universale è la scelta volontaria di dedicare alcuni mesi della propria vita al servizio di difesa, non armata e non violenta, della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana, attraverso azioni per le comunità e per il territorio.

Per fare domanda, si può cliccare su questo link : è necessario lo Spid