Cermone, lavori in corso per la rotatoria: ma le auto non rallentano

Una rotatoria al Cermone: mentre sono in corso le operazioni, il problema alta velocità non si ferma. Le segnalazioni a Dillo al Capoluogo.

“Con i lavori in corso per la costruzione della rotatoria al Cermone, sarebbe opportuno fare qualcosa per portare gli automobilisti a rallentare le auto provenienti da Pizzoli”. Ci scrivono preoccupati alcuni lettori. “Le auto arrivano a tutta velocità, senza neanche dare la precedenza a chi è già in rotatoria”.

Diversi gli automobilisti allertati dalla situazione, anche in considerazione dei numerosi incidenti che hanno avuto luogo proprio al Cermone.

