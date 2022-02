Scuole superiori, reggono i licei e crescono gli Istituti tecnici: cosa scelgono gli studenti

Scuola, i primi dati sulle iscrizioni per l’anno scolastico 2022/2023. Cosa scelgono i ragazzi? Crescono gli istituti tecnici, il 56,6% degli studenti sceglie il Liceo.

I Licei reggono. I diversi indirizzi di liceo conquistano la testa delle preferenze di studentesse e studenti: sono scelti, infatti, dal 56,6% dei neoiscritti. Da notare, al contempo, un interesse crescente verso gli Istituti tecnici e professionali, scelti rispettivamente dal 30,7% e dal 12,7% dei ragazzi. Le iscrizioni si sono chiuse ieri sera e il Ministero ha fornito nel pomeriggio di ieri, 4 febbraio, i primi dati emersi. Le iscrizioni hanno riguardato le classi prime di Primaria, Secondaria di primo e secondo grado, dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale: in tutti questi casi la procedura si è svolta online. Il liceo continua ad essere la scelta di oltre la metà di studentesse e studenti alle prese con la decisione sulla scuola superiore, anche se fanno registrare una lieve flessione. Nel 2021 la percentuale dei ragazzi che preferiva iscriversi a un liceo era del 57,8%.

Andando a vedere, più nello specifico, il dettaglio dei Licei scelti, il Liceo Classico passa dal 6,5% dello scorso anno al 6,2% di quest’anno. Per il Liceo Scientifico si registra un 26% di iscrizioni, mentre nel 2021/2022 le iscrizioni si attestavano al 26,9%. Il 7,4% opta per l’indirizzo Linguistico. Crescono invece il Liceo delle Scienze Umane e il Liceo Artistico, che registrano rispettivamente il 10,3% e il 5,5%, contro il 9,7% e il 5,1% di un anno fa. Stabili il Liceo Europeo e Internazionale e i Licei musicali, allo 0,5% e o,7%. Gli Istituti tecnici, invece, salgono al 30,7%: in particolare il Settore Tecnologico è scelto dal 20,4%, rispetto al 20,3% del 2021/2022. Il Settore economico è al 10,3%. Quasi un punto in più per gli Istituti professionali, che si attestano al 12,7%. Nel Lazio in tanti scelgono il liceo, in Emilia Romagna vincono gli Istituti professionali. Resta proprio il Lazio la regione che sceglie maggiormente i Licei, con il 69,6%: il Veneto è primo per numero di iscritti agli Istituti tecnici (38,3%). Per quanto riguarda la scuola primaria, la domanda di tempo pieno – per un totale di 40 ore settimanali – viene avanzata dal 47,2% delle famiglie. Segue, al 31,6%, la richiesta di 27 ore settimanali.