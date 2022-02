FIRA Orienta, a L’Aquila uno sportello della Finanziaria regionale d’Abruzzo

Uno sportello FIRA, Finanziaria regionale dell’Abruzzo,

Il Consiglio regionale dell’Abruzzo ospiterà nei locali di Palazzo dell’Emiciclo, all’Aquila, lo sportello FIRA ORIENTA, un presidio grazie al quale la Finanziaria Regionale Abruzzese (Fi.R.A.) potrà essere più vicina al territorio e offrire la migliore consulenza ad imprese e professionisti.

Il vice presidente del Consiglio regionale Roberto Santangelo ci ha spiegato. “Finalmente il capoluogo di regione e tutte le aree interne potranno usufruire della Finanziaria regionale come autentico punto di riferimento. Questo strumento, purtroppo, è ancora poco conosciuto, nonostante sia fondamentale per la realizzazione di start up, interventi di Medio Credito e Innovazione. Quindi, aver portato l’apertura dello sportello FIRA in Consiglio regionale a L’Aquila, significa far sì che il tessuto economico trovi un solido punto di riferimento in fase di ripartenza post pandemica. È un grande risultato per L’Aquila e per il territorio”.

L’iniziativa nasce proprio dalla richiesta da parte del vice presidente Santangelo al Presidente FIRA Giacomo D’Ignazio. Finora la Finanziaria regionale aveva sede solo a Pescara. Santangelo aggiunge: “Devo ringraziare il Presidente Giacomo D’Ignazio per aver accolto la mia richiesta e tutta la struttura amministrativa del Consiglio Regionale per averla supportata. La FIRA rappresenta lo strumento di attuazione della programmazione economica regionale e questo sportello è pensato e voluto per facilitare (anche da un punto di vista logistico) l’accesso alle tante misure di finanziamento che Fira in campo per sostenere la ripresa economica”. L’inaugurazione si terrà mercoledì 9 febbraio, alle ore 11, presso il colonnato dell’Emiciclo. Per il Consiglio regionale parteciperanno il Presidente Lorenzo Sospiri e il Vice Presidente, Roberto Santangelo; per la Regione Abruzzo, il Presidente Marco Marsilio; per FIRA Spa sarà presente il Presidente, Giacomo D’Ignazio.