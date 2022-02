Lavoro Abruzzo, Madama Oliva assume

CARSOLI – Lavoro Abruzzo, Madama Oliva investe 16,6 milioni di euro con il Contratto di Sviluppo: nuove assunzioni per 30 posti.

Buone notizie sul fronte lavoro Abruzzo e nuove possibilità occupazionali direttamente da Carsoli. Per Madama Oliva un investimento di 16,6 milioni di euro nel settore della trasformazione e commercializzazione delle olive da tavola e dei lupini, comprensivo di un progetto di Ricerca&Sviluppo: questo il piano della media impresa con sede a Carsoli (AQ), possibile grazie al Contratto di sviluppo firmato con Invitalia. L’Agenzia sostiene il progetto con 6,6 milioni di euro di agevolazioni a fondo perduto (6 milioni di fondi Mise e 656 mila euro dalla Regione Abruzzo), facendo seguito a quanto già annunciato in sede istituzionale il 28.01.2021, in occasione della stipula di uno specifico Accordo di Programma tra il MiSE, la Regione Abruzzo e la stessa Invitalia. Il programma di investimenti denominato “S.TRA.TEGIA 4.0 – Sviluppo TRAdizione e TEcnoloGIA 4.0”, prevede un progetto industriale ed un progetto di ricerca e sviluppo.

Il progetto industriale (14,1 milioni di euro di investimenti) è finalizzato all’ampliamento della capacità produttiva attraverso il potenziamento e l’innovazione degli impianti di produzione in linea con le nuove tecnologie dell’industria 4.0. e permetterà l’efficientamento energetico e la riduzione dei consumi idrici e degli scarti di lavorazione. Saranno inoltre elevati gli standard sui controlli di sicurezza e di processo e migliorate le performance qualitative delle produzioni, in termini di presenza di corpi estranei, integrità delle confezioni, controllo del peso. Il progetto di investimenti in R&S (2 milioni di euro di investimenti) punta ad acquisire nuove conoscenze volte al miglioramento dei prodotti e alla progettazione di nuove formulazioni, con particolare riguardo alle proprietà nutraceutiche del lupino ed al miglioramento del processo di lavorazione delle olive “Castelvetrano”, nonché al trattamento dei reflui a seguito delle lavorazioni dei lupini in un’ottica di sostenibilità ambientale e riduzione dei consumi idrici.

Lavoro Abruzzo, alla scoperta di Madama Oliva

Fondata nel 1989 a Carsoli (AQ), Madama Oliva è il leader italiano nel settore delle olive fresche confezionate, con un fatturato di circa 41 milioni di euro nel 2021 e una quota export del 45% in 45 paesi di destinazione. Con oltre 400 referenze in portafoglio produce circa 15 milioni di confezioni ogni anno, non solo di olive fresche, ma anche di Paté, Lupini, Pomodori, altri ortaggi e spezie, nello stabilimento di Carsoli (AQ). Sono oltre 180 i lavoratori impiegati nei vari reparti del sito produttivo di Carsoli, ad oggi, di 28.000 mq. Per assicurarsi la quantità e la qualità della materia prima direttamente dagli agricoltori e controllare al meglio la catena di approvvigionamento, Madama Oliva ha investito e creato negli anni due aziende nelle principali zone di produzione: una in Italia (in Sicilia) e una in Grecia (a Larissa). Queste partnership rappresentano per l’azienda uno dei maggiori punti di forza che permettono anche la vendita di prodotti a Denominazione di Origine Protetta (DOP). Madama Oliva è altresì leader nell’esportazione sia negli USA che in Giappone.