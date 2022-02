IlCapoluogo compie 18 anni, auguri alla redazione!

Il 4 febbraio 2004 veniva registrato presso il Tribunale di L’Aquila IlCapoluogo.it, il primo giornale Online d’Abruzzo. Oggi IlCapoluogo diventa maggiorenne e compie 18 anni. Con grande orgoglio festeggiamo questo importante compleanno con una stimata e solida redazione, composta da tanti professionisti dell’informazione che ogni giorno, con impegno ed abnegazione, si dedicano a questo arduo compito di raccontare gli avvenimenti.

Il Capoluogo ha raccontato gli ultimi 18 lunghi ed intensi anni della nostra città e dell’intera regione, con puntualità e professionalità. Dallo sciame sismico dei primi mesi del 2009, al 6 aprile, IlCapoluogo è stata la voce narrante della storia di questo straordinario angolo d’Abruzzo. La notte del terremoto è stata un rincorrersi di telefonate e di aggiornamenti al pezzo del terremoto che raccontava la città devastata e la sua gente ferita.

Il 6 aprile alle 11 del mattino IlCapoluogo era alla Scuola della Giardia di Finanza alla conferenza stampa nazionale davanti a Berlusconi, Bertolaso, Maroni, Chiodi e Pagano, mentre comunicavano la conferma delle centinaia di vittime. Poi i funerali di Stato, il G8, i progetti CASE, le tante storie dei nostri lettori pubblicate una al giorno per più di un anno. I fotogrammi della città si susseguono negli anni; i volti si fondono; alti e bassi tra entusiasmo e stanchezza.

Il Capoluogo è ancora qui! A vivere con voi, cari lettori, una città tornata ad essere bellissima, che vuole mostrarsi in tutto il suo splendore e nella sua grande capacità di resilienza.

Il Capoluogo ha raccontato questi ultimi due anni di Pandemia e di crisi economica conseguente.

La città che cambia per essere ridisegnata e ripensata al fine di riscoprirsi come un grande capoluogo di regione moderno e funzionale.

La vocazione turistica riconquistata dalla conca aquilana, complice la pandemia, che ha rivelato al mondo le straordinarie bellezze del vasto territorio che va da Montereale a Capestrano, da Campotosto a Molina Aterno, dal Parco Sirente Velino al Gran Sasso d’Italia.

Auguri alla redazione del Capoluogo: a tutte quelle donne e quegli uomini che ogni giorno lavorano con impegno e con passione, con dedizione e responsabilità.