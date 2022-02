Tutti i Santi giorni, 3 febbraio: San Biagio

Per la rubrica “Tutti i Santi giorni” del 3 febbraio, San Biagio. Dalla benedizione della gola alle ciambelle, culto e tradizioni a L’Aquila e nel territorio.

Il 3 febbraio si ricorda San Biagio.

San Biagio nacque a Sebaste in Armenia dove si dedicò agli studi di medicina. Votato alla vita monastica, alla morte del vescovo della città armena, venne eletto come suo successore. Erano gli anni delle persecuzioni di Diocleziano prima e di Licinio dopo, perpetrati ai danni dei cristiani dai presidi Lisia e Agricola: questi, giunto a Sebaste, si mise alla ricerca di Biagio che tuttavia si era rifugiato in un anfratto del monte Ardeni o Argias, dove visse per molto tempo in isolamento e preghiera.

Un giorno però, un drappello di soldati mandati a caccia di fiere per i giochi dell’anfiteatro, giunsero nei pressi della grotta e riconosciutolo come il vescovo a lungo ricercato, lo arrestarono e lo condussero da Agricola. Lungo il tragitto dal monte alla prigione, accorse un vasto numero di gente che lo acclamava e tra loro anche una povera donna con un bambino moribondo tra le braccia che cominciò a implorare il Santo affinché intercedesse per la guarigione del figlio: una spina di pesce gli si era conficcata in gola e lo stava letteralmente soffocando. San Biagio, mosso a compassione, sollevò gli occhi al cielo e fece sul sofferente il segno della croce, salvando il piccolo.

Giunto a Sebaste, venne condotto dal giudice che gli ordinò di sacrificare agli idoli, ma il Santo rifiutò, preferendo piuttosto l’essere battuto con verghe e rinchiuso in carcere. Riconvocato dopo qualche tempo in giudizio, e non ottenuta l’abiura, Agricola ordinò che gli venissero lacerate le carni con pettini di ferro, come quelli che si usano per cardare la lana, e poi che venisse sospeso al tronco di un albero, in attesa di essere gettato in un lago. Ma mentre i carnefici si aspettavano di vederlo annegare, San Biagio camminò sulle acque fino a raggiungere la sponda opposta. Il giudice, allora, lo fece decapitare.

Le poche notizie agiografiche sono state tramandate prima oralmente e poi raccolte in compendi, come quello seicentesco di Camillo Tutini, Narratione della vita e miracoli di S. Biagio Vescovo e Martire.

Il corpo di san Biagio fu sepolto nella cattedrale di Sebaste. Nel 732 una parte dei suoi resti mortali, deposti in un’urna di marmo, furono imbarcati per esser condotti a Roma, ma una tempesta fermò la navigazione sulla costa di Maratea, dove i fedeli accolsero l’urna contenente le reliquie e la conservarono nella Basilica della città, sul monte San Biagio.

Innumerevoli sono le tradizioni popolari che riguardano il Vescovo di Sebaste, da quella della benedizione della gola con due candele incrociate, ai taralli o ai dolci a forma di mano benedicente presenti anche in Abruzzo. Qui San Biagio ha un culto vastissimo e non c’è paese che non lo festeggi il 3 febbraio con una tradizione per molti versi legata allo sviluppo della pastorizia, forse anche per rimando allo strumento con cui il vescovo fu martirizzato. Si ricorda nell’aquilano a Cappadocia, a Fontecchio, a Lecce de’ Marsi – legato alla cultura della transumanza, poiché nel paese oltre che la pastorizia si praticava anche il commercio della lana – a Vittorito, nonché nella città dell’Aquila, con le tradizionali ciambelle.

La sua iconografia più diffusa è quella che lo raffigura come vescovo, con la mitria in testa; spesso compaiono due candele incrociate che simboleggiano la protezione sulla gola e a volte è rappresentato mentre compie il miracolo sul bambino con la lisca in gola; altre volte appare con simboli del suo supplizio.