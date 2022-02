NovAntinum, riapre il bar trattoria a Civita d’Antino: si riparte anche così

Un’apertura che sa di rinascita per un paese intero. Civita d’Antino torna ad avere un suo bar: apre NovAntinum Bar Trattoria, dalla scommessa del giovane Lorenzo Panella.

Il bar riaprirà questo weekend: appuntamento previsto per sabato 5 febbraio, a partire dalle ore 18 per l’inaugurazione di NovAntinum, in via Roma n.3, nel cuore di Civita d’Antino. Un evento che si volgerà nel rispetto delle normative anti Covid19 e con la voglia di tornare a sorridere, magari davanti a un boccale di birra o a una bevanda calda, in base al gusto di ognuno.

Da diversi mesi ormai, Civita d’Antino aveva salutato l’estate, i numerosi visitatori che durante la stagione calda tornano in paese e, soprattutto, lo storico bar – trattoria del posto: dopo un cambio di gestione negli ultimi anni e la chiusura arrivata a fine agosto scorso. Tra pochi giorni, però, il bar riaprirà nel segno di una nuova gestione. Una gestione firmata dal giovane Lorenzo Panella, affiancato – sul bancone e nella vita – dalla sua famiglia. Il locale storico di Civita d’Antino si ripresenterà agli abitanti del posto e a quanti avranno piacere di fare una passeggiata a Civita con un look totalmente rinnovato. In questi mesi, le luci non si sono mai spente: Lorenzo, la sua famiglia e la sua fidanzata hanno lavorato sodo per mettere a punto un locale che unisca la tradizione del borgo antico alla modernità del nuovo. Del resto, è scritto nel nome scelto per l’attività, “NovAntinum” e nel logo ridisegnato per l’occasione: una finestra dalla vista romantica su Civita e sulla Valle Roveto.

Nessuna foto del locale, almeno non del suo interno. “Vogliamo che sia una sorpresa per tutti”, ci spiega il nuovo titolare dell’attività, Lorenzo Panella: 28 anni sulla carta d’identità e tanta voglia di rimettersi in gioco, nel paese in cui è nato e cresciuto. E ci tiene a ringraziare tutti gli amici, civitani e non, “che in questi mesi di lavoro mi hanno dato sostegno, non solo morale, ma mi hanno anche aiutato con i lavori”.

Cosa sarà e cosa offrirà NovAntinum? “Partiremo con il bar. Ma, tempo un mese all’incirca, avvieremo anche l’attività di trattoria: a base di cucina tipica, con ricette locali e prodotti a km zero“. Bar trattoria, quindi, con la speranza che si riesca a ricavare lo spazio anche per l’angolo pizzeria. Lorenzo, infatti, nasce proprio come pizzaiolo e chissà che non torni presto ad impastare e sfornare pizze. Intanto ci sarà da rimboccarsi le maniche per avviare la nuova attività, in quei locali storici che – per decenni – hanno ospitato in passato una stimatissima trattoria, punto di riferimento ben oltre i confini della Valle Roveto.

Dal passato al presente. Novantinum è pronta e con lei sono prontissimi i civitani: impazienti di poter tornare, finalmente, al bancone del bar.

Auguri a Lorenzo e a tutta la sua famiglia per questa nuova grande avventura!