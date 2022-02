Tribunali Minori d’Abruzzo, si apre la fase del dialogo: obiettivo proroga

Tribunali Minori d’Abruzzo, oggi l’incontro con il Ministro Cartabia. Marsilio: “Finalmente è partita la fase del dialogo: lavoreremo a una proposta condivisa e percorribile”.

L’obiettivo dichiarato è la proroga salva Tribunali minori. Per questo la delegazione abruzzese – composta dal Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio e dai Presidenti degli Ordini degli Avvocati dei Fori a rischio soppressione – sono stati ricevuti, a Roma, dal Ministro alla Giustizia Marta Cartabia. Un incontro a lungo atteso dalle parti interessate alla vicenda, ottenuto dal governatore e che ha aperto una fase più distesa, nell’ambito di una protesta che, proprio nelle ultime settimane, aveva visto gli avvocati dei Tribunali minori incrociare le braccia e astenersi dalle udienze. Protesta che ad Avezzano ha assunto carattere continuativo. Queste la parole rilasciate dal Presidente Marsilio a margine dell’incontro con il Ministro Cartabia.

“Abbiamo registrato da parte del Ministro un atteggiamento costruttivo, un dialogo e un ascolto aperto, in cui i presidenti degli Ordini forensi hanno potuto argomentare su varie soluzioni e possibilità da mettere in campo per scongiurare la chiusura dei Fori di giustizia. Dopo l’incontro in video call di ieri con la delegazione dei parlamentari firmatari degli emendamenti per chiedere la proroga delle chiusure, è sicuramente un passo in avanti significativo anche l’opportunità concessa oggi proprio ai Presidenti degli ordini forensi di tutti e quattro i tribunali a rischio di confrontarsi, dopo tanti anni, direttamente con la signora Ministra. Ora, da parte nostra, crediamo che debba esserci il tempo per maturare una proposta condivisa, percorribile e sostenibile da parte dei territori, per raggiungere una proroga che dia il tempo necessario affinché il dialogo possa continuare e possa portare a una soluzione positiva”.

Oltre al Presidente Marsilio, erano presenti all’incontro il Presidente dell’Ordine del Tribunale di Avezzano, Franco Colucci, di Lanciano, Silvana Vassalli, di Sulmona, Luca Tirabassi, e di Vasto, Vittorio Melone.