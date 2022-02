Parco Sirente Velino, presto nuova segnaletica nei sentieri marsicani

La valorizzazione riparte dai sentieri e dalla nuova segnaletica nei Comuni marsicani del Parco Sirente Velino.

Ieri mattina, su iniziativa del Vice Presidente del Parco e Sindaco di Cerchio, Gianfranco Tedeschi, si è svolto il primo incontro per valutare e sviluppare la segnaletica dei sentieri e delle zone urbane dei Comuni: Celano, Aielli, Pescina, Collarmele e Cerchio. Questo primo appuntamento, al quale ne seguiranno altri, si è tenuto presso il municipio di Cerchio. A metà febbraio ci sarà un secondo incontro per i restanti Comuni marsicani appartenenti al Parco, Magliano de’ Marsi e Massa d’Albe. L’iniziativa è diretta a valorizzare sotto il profilo naturalistico e turistico il territorio pre-Parco e del Parco dei Comuni Marsicani.

Presenti all’evento: il Delegato di Celano Consigliere Provinciale Dino Iacutone, il Sindaco di Pescina Mirko Zauri, il Delegato del Comune di Collarmele Consigliere Filiberto, il Sindaco di Aielli Enzo di Natale e Vice Sindaco Ponari Francesco, per il comune di Cerchio oltre il Primo Cittadino anche il consigliere Di Felice Angelo e il vice sindaco Mario Mancini. Per il Parco, presenti il Presidente Francesco D’Amore, il Direttore Igino Chiuchiarelli, il Consulente Daniele Colitti, Il Presidente della Comunità del Parco Mario Ceccarelli. “Si tratta di un primo incontro per arrivare a sviluppare progetti sostenibili e vicini alle popolazioni del territorio del Parco“, ha commentato Gianfranco Tedeschi. “Ambiente, sviluppo e sostenibilità sono le parole chiave dei progetti che verranno sviluppati sul nostro territorio”.