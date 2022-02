Candelora, dall’inverno “siamo fora?”

“Per la santa Candelora se nevica o se plora dell’inverno siamo fora”, è uno dei più celebri adagi legati a questa giornata, che cade da sempre il 2 febbraio, ricca di simbolismo e tradizione anche e soprattutto nell’Abruzzo interno aquilano.

La parola Candelora viene dal latino “festum candelarum”; ovvero l’usanza di benedire le candele, prima di accenderle e portarle nella processione. Candele che mai come in questo periodo storico rappresentano un importante simbolismo, legato alla luce e alla speranza.

La Candelora, nella tradizione rurale è inevitabilmente legata alle condizioni atmosferiche, come le tante ricorrenze, religiose e non, che caratterizzano il nostro calendario. Il proverbio che più la caratterizza, infatti, annuncia la fine dell’inverno in caso di pioggia o nevicate nel giorno della Candelora. Per quest’anno bisognerà ancora avere pazienza perchè proprio in questi giorni è previsto l’arrivo del ciclone della Candelora che irromperà sull’Italia portando pioggia, venti forti e neve a bassa quota.

Nella storia dell’Aquila la giornata della Candelora è legata anche a un’infausta ricorrenza: Il 2 febbraio 1703, festività della Candelora e della purificazione di Maria, alle 11:05, un sisma con epicentro nei pressi di Cagnano Amiterno, a venti chilometri dalla città, colpì L’Aquila con una magnitudo 6,7 e un’intensità del X grado della scala Mercalli. Una scossa particolarmente violenta e ondulatoria, che si stima cinque volte maggiore di quella che ha colpito L’Aquila nel 2009. Essendo poco prima di mezzogiorno e per l’appunto un giorno di festa sotto il profilo cristiano, le chiese erano gremite di fedeli. È noto che nella chiesa di San Domenico ci fossero circa 800 persone, quando la scossa fece cedere le capriate del tetto, ben 600 rimasero sepolte sotto le macerie.

Per quanto riguarda invece la storia biblica, la Candelora è legata al giorno in cui, in passato, si ricordava la presentazione del Signore al Tempio.

Il nome della ricorrenza è dovuto al rito di benedire le candele da distribuire ai fedeli, già tradizione dei tempi antichi. Le candele benedette assumevano e assumono il significato di protezione per i fedeli cristiani, che le conservano in casa, affinché li difendano contro le calamità e i pericoli atmosferici. Del resto la luce rappresentata dalle candele è il simbolo di Cristo.

La Candelora e la tradizione di togliere presepe e addobbi in questa giornata

In tante famiglie aquilane c’è ancora l’usanza, sempre legata alla Candelora, di togliere in questa giornata gli addobbi natalizi, soprattutto il presepe.

Quella di togliere il presepe il 7 gennaio, subito dopo l’arrivo dei Re Magi, è più che altro una necessità legata alla necessità di pulire, mettere in ordine e togliere lucine e addobbi che, magari mettono anche un po’ di tristezza una volta finito il periodo delle feste. L’usanza di lasciare in casa almeno il presepe fino a febbraio sta lentamente riprendendo piede grazie alla voglia di riscoprire le tradizioni cristiane, vivendo uno spirito natalizio più profondo e non legato solamente ai regali, ai conviviali, all’aspetto insomma più “consumistico”. Per questo, molte famiglie abruzzesi, soprattutto nell’Aquilano, preferiscono togliere gli addobbi il 2 febbraio.

C’è anche una motivazione più strettamente religiosa e legata alla ricorrenza della presentazione al Tempio di Gesù. Solo dopo questo avvenimento si può togliere il presepe secondo la tradizione cristiana più antica. Inoltre, il giorno della Candelora per tradizione, viene considerato anche il giorno della Purificazione di Maria, a 40 giorni dal parto.

Per la tradizione ebraica una donna, successivamente al parto, veniva considerata impura fino al 40esimo giorno, (quello che si conosce in gergo come “capo parto” e coincide con l’arrivo del ciclo dopo la gestazione). Dopo questo periodo la donna poteva andare nel Tempio di Gerusalemme per purificarsi.