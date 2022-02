Sanremo 2022, parliamo di look: le pagelle di Filippo Flocco

Le aspettavamo come i fedeli aspettano la Madonnina in processione! Eccole, sono tornate le pagelle ai look di Sanremo stilate dall’implacabile Filippo Flocco che decreterà la vita e la morte di stili, gioielli, acconciature, abiti, top o flop, tra l’estasi e la mestizia, insomma.

Perchè è vero che al Festival di Sanremo ci sono le canzoni a fare da protagoniste e i cantanti, i conduttori, le co conduttrici (quest’anno standing ovation per la scelta di Drusilla Foer), ma da sempre, a catturare l’attenzione di spettatori e addetti ai lavori sono anche e soprattutto i look.

Look che non sfuggono all’occhio clinico e implacabile dello stilista teramano Filippo Flocco, ambasciatore della moda nel mondo, che anche quest’anno ha accettato di buon grado di aiutare il Capoluogo (e chi lo può ringraziare!?!) a dare i voti agli outfit di questa prima serata.

Tra eleganza e shock, tra stile e provocazione, la vera gara che si consuma sul palco dell’Ariston nella splendida Sanremo è anche quella combattuta a colpi di look: gonna per gli uomini e tailleur di tagli maschile per le donne. Questo almeno è quanto abbiamo già visto questa mattina, dalla passerella sul tappeto che da rosso è diventato verde.

In ogni caso è e sarà sicuramente un tripudio di acconciature colori, con nuances vitaminiche che profumano di speranza, l’ultima a morire in questo particolare periodo storico.

Sanremo 2022: vediamo i promossi e i bocciati di Filippo Flocco

Ingresso trionfale per Amadeus, al suo terzo Festival che anche quest’anno ha scelto Gai Mattiolo che per lui ha preparato un guardaroba principesco di venti smoking. Si tratta di smoking tutti ricamati con cristalli Swarovski tono su tono sui revers, nei colori degli abiti blu, nero, grigio, oppure ricamati all over sulle giacche, così da farli diventare smoking-gioiello.

Per Flocco lo smoking dell’apertura merita un bel 10: “Mi piace la costruzione della giacca, la spalla è di sartoria napoletana, veramente uno spettacolo”.

Prima uscita per Achille Lauro a petto nudo e scolpito, con un pantalone di pelle di Gucci e tatuaggi in vista. Durante la performance si è infilato una mano nella cintura (provocatorio come sempre) e con una boccetta ha inscenato il suo battesimo.“Sembra un fumetto di Tom of Finland, vale l’idea, bello, ma mi aspettavo di più… Vedremo, comunque è da 9!”.

Ornella Muti con un abito a sirena di Scognamiglio, un ferrau in tulle color carne, ricamato in 3D con cristalli Swarovski, che per Flocco merita un bell’8. “Davvero un bel vestito, a lei sta molto bene. Luminoso e sensuale”.

Un 9 anche per Yuman vestito da Ixos Beyond… Questa sera Filippo è proprio generoso!

Noemi in rosa, elegantissima in un abito soft pink di Alberta Ferretti “Ma si, le diamo un bell’8, ma anche meno andava bene! Capelli, vestito e incarnato troppo monotono, quella nuance non rispetta la tua armocromia”.

Arriva Gianni Morandi in smoking con giacca a jacquard by Giorgio Armani e Filippo si scatena: “Con la giacca da camera Signori miei!!! Gli diamo 7, ma perchè a Gianni gli vogliamo bene! La fantasia ricordo troppo il pigiama dell’ospedale”.

Entrata super per Fiorello, protagonista del palcoscenico , “ma il look raggiunge al massimo un 6. Nonostante i revers in seta non ci siamo…”

Non si nota per niente la moglie di Amadeus, Giovanna Civitillo, con un abito giallo molto impegnativo, “Molto giallo, troppo! Gatto Silvestro si sta leccando i baffi e su questa storia non ho altro da dire – dice un Flocco sibillino – buono anche per fare il limoncello di zia Peppina, e il limoncello è buono, per questo un 6 lo diamo volentieri per il coraggio soprattutto”.

La Rappresentante di Lista in Moschino, “Ciao Ciao non è solo il nome della canzone, ma un chiaro invito ad andare a cambiarsi! Non ci siamo, per me è, ma come d’altronde lo scorso anno… Non mi piacciono quelli che lo vogliono ‘fare strano’ per forza”.

Total black e capelli mossi per Michele Bravi in Roberto Cavalli by Fausto Puglisi, ma per Flocco non ci siamo, “5… C’è da troppo di tutto dalle gardenie simil Chanel al lurex, capello da rock star dell’est… Un Edward mani di forbice che non ce l’ha fatta!“.

“Passare a Gucci poteva sembrare una mossa vincente rispetto alla scelta di Etro lo scorso anno… Ma le mises precedenti non erano pensate per essere vendute e quindi regalavano molte più mozioni, più spontaneità nella costruzione del personaggio. Comunque 9″. Questo il voto e il commento di Flocco all’outfit scelto dai Maneskin, super ospiti di quest’anno e vincitori di Sanremo 2021, che hanno infiammato il teatro Ariston facendo ballare tutti. Mood anni ’80, tanta pelle, energia rock e maxi spalline… Damiano con il chocker di velluto con perle fa subito tendenza.

Total black Versace sobrio, pulito, elegantissimo per Massimo Ranieri , un outfit che rispetta la sua rinomata riservatezza e che gli fa prendere un bell’8. “Michael Kors, proprietario di Versace non è che si sia sforzato per il vestito di Massimo Ranieri… Un compitino ben fatto, anche se avrei preferito qualche macchiolina”.



