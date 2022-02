L’Aquila, vento forte e disagi

Vento forte nell’aquilano e qualche danno alle attività commerciali.

Vigili del Fuoco alle prese con le segnalazioni di caduta alberi e rami in provincia dell’Aquila. L’allerta Meteo che ha caratterizzato diverse regioni d’Italia non ha, per fortuna, interessato l’Abruzzo, ma il vento forte non è mancato, come – del resto – le previsioni avevano annunciato. Vento forte fino a burrasca era previsto su Abruzzo, Molise, Lazio, Campania Puglia, Basilicata e Calabria. Fenomeni che stanno interessando soprattutto le zone appenniniche centro meridionali.

Diversi i disagi registrati sul territorio, con segnalazioni di caduta rami arrivate al comando dei Vigili del Fuoco dell’Aquila, tra il capoluogo e il territorio marsicano. A L’Aquila alcune attività commerciali – che, soprattutto viste le disposizioni Covid, sono dotate di gazebo e posti esterni – hanno registrato problemi e disagi. Tra queste il locale Joe Potato, in via F.Savini.