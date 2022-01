Archiviato il breve e blando peggioramento della serata e nottata di venerdì, il weekend correrà via all’insegna della stabilità atmosferica. Questo avverrà grazie ad una nuova pulsazione dell’anticiclone delle Azzorre verso l’Europa centrale. L’Italia si troverà nuovamente sul suo bordo orientale e godrà, quindi, di cielo al più poco nuvoloso e assenza di precipitazioni, con temperature in leggero rialzo.

La giornata di sabato si aprirà con qualche nubi sparsa, specie a ridosso dei rilievi. Tuttavia, i fenomeni associati saranno già terminati prima dell’alba. Tale nuvolosità sparirà nel corso della mattinata e il cielo tornerà ad essere sereno. Al massimo qualche innocua velatura transiterà sul nostro territorio. Temperature minime stazionarie, massime in leggera flessione (MIN: -4/+0°C, MAX: +5/+8°C). I venti spireranno da est, in indebolimento nel corso delle ore.

La giornata di domenica trascorrerà con cielo sereno ovunque fino alla sera, quando sopraggiungerà qualche nube sulle zone occidentali, a confine con il Lazio. Non sono previsti fenomeni. Qualche banco di nebbia si formerà prima dell’alba nelle vallate. Temperature minime in calo, massime in aumento (MIN: -7/-2°C, MAX: +8/+11°C). Venti deboli da ovest.

Un peggioramento del tempo di stampo invernale è atteso a cavallo tra lunedì e martedì a causa dell’approfondimento verso il Mediterraneo centrale di una saccatura depressionaria di matrice artica. Nuovamente le regioni centro-meridionali adriatiche saranno le più colpite, con nubi irregolari e rovesci sparsi, nevosi fin verso le medie quote appenniniche. Le temperature subiranno un temporaneo calo per 36-48 ore.