Covid 19 in Abruzzo, 3394 nuovi casi positivi e 5 decessi

L’aggiornamento del 23 gennaio sui contagi Covid 19 in Abruzzo.

Sono 3394 i nuovi positivi al Covid 19 registrati nelle ultime 24 ore in Abruzzo (di cui 2380 emersi da test antigenico), di età compresa tra 1 mese e 96 anni,

Sono stati eseguiti nelle ultime 24 ore 5803 tamponi molecolari e 22160 test antigenici.

5 sono i deceduti (di età compresa tra 66 e 97 anni, di cui 1 in provincia di Chieti, 2 in provincia di Teramo e 2 in provincia dell’Aquila).

Sono 97243 i guariti (+166), 91614 gli attualmente positivi (+3223), 412 i ricoverati in area medica (+10), di cui 36 in terapia intensiva (invariato), 91166 in isolamento domiciliare (+3213).

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 5803 tamponi molecolari (1875943 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 2380 test antigenici (2418528).

Covid 19, il report per provincia.

Del totale dei casi positivi 40569 sono residenti in provincia dell’Aquila (+690), 52451 in provincia di Chieti (+1000), 45541 in provincia di Pescara (+806), 47891 in provincia di Teramo (+804), 2446 fuori regione (+40), 2707 i positivi la cui residenza e in corso di accertamento (+54).

