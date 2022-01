Covid 19 in Abruzzo, 3619 nuovi casi positivi e 5 decessi

L’aggiornamento del 22 gennaio sui contagi Covid 19 in Abruzzo.

Sono 3619 i nuovi positivi al Covid 19 (di cui 2069 emersi da test antigenico), di età compresa tra 1 mese e 100 anni.

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 84877* (+3418 rispetto a ieri). *(nel totale sono ricompresi anche 72024 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche).

396 sono i pazienti (-22 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 35 (-5 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 84536 positivi al Covid 19 (+3535 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti eseguiti 8467 tamponi molecolari (1870140in totale dall’inizio dell’emergenza) e 21178 test antigenici (2416148).

Per quanto riguarda i decessi si registrano 5 nuovi casi (un 74enne in provincia di Chieti, una 75enne in provincia dell’Aquila, mentre 3 sono risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl).

97077 sono i pazienti guariti dal Covid 19 (+96), mentre sono 88391 gli attualmente positivi (+3514), 402 ricoverati in area medica (+6), 36 in terapia intensiva (+1), 87953 in isolamento domiciliare (+3417).

Covid 19, il report per provincia.

Del totale dei casi positivi 39879 sono residenti in provincia dell’Aquila (+673), 51451 in provincia di Chieti (+934), 44735 in provincia di Pescara (+884), 47087 in provincia di Teramo (+982), 2406 fuori regione (+42), 2653 i positivi la cui residenza è in corso di accertamento (+100).

Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.