Tribunale di Avezzano, partite le astensioni: niente udienze per 8 giorni

Seicento avvocati in sciopero. Questa volta hanno incrociato le braccia, in un atto di protesta generale che ha chiamato a raccolta i 600 avvocati del Foro. Tutto per salvare il Tribunale di Avezzano e per sollevare l’attenzione del Ministero della Giustizia.

Tribunale di Avezzano – È partita ieri l’astensione dalle udienze degli avvocati del Foro. “La giustizia si è fermata. Seicento avvocati che si astengono dalle udienze, i quali contestano – pagandone le conseguenze ognuno sulla propria pelle, personalmente – il comportamento neghittoso del Governo e del Ministero competente che nulla fanno sapere sul futuro dei Tribunali d’Abruzzo”, ci ha spiegato Franco Colucci, presidente dell’ordine degli Avvocati di Avezzano, contattato dalla nostra redazione. Un’azione che si accende nelle settimane in cui in Quirinale si lavora all’elezione del nuovo Capo dello Stato. Impegno che, probabilmente, potrà far slittare ulteriormente la possibilità di avere notizie da parte del Ministro Cartabia.

Lo sciopero era stato annunciato a margine dell’assemblea del Foro, riunitasi a Castello Orsini, e poi ufficializzato in una nota stampa dall’Ordine degli Avvocati di Avezzano: astensione dalle udienze dal 18 gennaio per 8 giorni. Una forma di protesta che continuerà poi, dopo una ripresa delle attività come previsto dal Codice di Autoregolamentazione, per altre due volte.

Allo sciopero del Tribunale di Avezzano ha fatto eco anche l’azione di protesta che sta per partire anche tra le fila degli avvocati dei Fori di Sulmona, Lanciano e Vasto, come vi abbiamo riportato qui.

Solo una settimana fa il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, è tornato a sollecitare il Ministro Cartabi, affinché conceda audizione agli attori interessati. Sul piatto c’è l’atteso incontro per discutere la possibilità di evitare la chiusura dei tribunali non provinciali abruzzesi. “Il Ministro mi ha garantito che entro la fine del mese di gennaio verrà comunicata la data di questo incontro. L’auspicio è che si possa arrivare a una soluzione positiva della questione entro breve tempo”, ha precisato il Presidente Marsilio.

Ad oggi, però, non ci sono novità. Intorno al destino dei Tribunali minori d’Abruzzo continua ad esserci silenzio da parte del Governo. A rompere lo stallo ci pensano, allora, gli avvocati. Lo sciopero ad Avezzano è già partito e anche gli avvocati degli altri Ordini, i cui Fori sono condannati alla chiusura, stanno per riprendere una battaglia mai messa da parte in questi mesi complicati. Scioperi che ricadono proprio nella settimana in cui sarà inaugurato l’Anno Giudiziario, che rischia di essere l’ultimo per ben 4 Tribunali abruzzesi.