McDonald’s assume a L’Aquila e Avezzano

Il McDonald’s cerca nuovi dipendenti a L’Aquila e Avezzano.

McDonald’s L’Aquila, nuove assunzioni. Si cercano dai 10 ai 15 nuovi dipendenti per ampliamento dell’organico: posizioni aperte per operatori generici di cucina, figure manageriali, operatori d’accoglienza e gestione clienti. Assunzioni in arrivo anche ad Avezzano, dove arriveranno 10 nuove unità di personale.

“Cerchiamo dipendenti da strutturare in maniera stabile, quindi a tempo indeterminato. Nonostante il Covid il nostro lavoro va avanti, soprattutto con il Drive e il Delivery, quindi la consegna a domicilio”, sottolinea il licenziatario dei McDonald’s, Gateano Miranda, alla nostra redazione. “Si consideri che oggi, rispetto a due anni fa, le necessità e le modalità lavorative sono cambiate. Servono due persone fisse anche solo per il controllo dei Green Pass. Inoltre, facendo il servizio al tavolo c’è bisogno di un maggior numero di persone nella sala ristorante”.

Le assunzioni prevedono contratti secondo il modello dei CCNL Ristorazione e Turismo, con turni che vanno dalle 24 alle 30 ore settimanali per gli operatori generici e 40 ore settimanali (il full time classico) per i manager del ristorante.

Non sono previsti particolari vincoli di età. Non è richiesta esperienza nel mondo della ristorazione: l’assunzione, infatti, prevede un periodo di formazione effettuato nei ristoranti McDonald’s, affiancata dalle figure già parte dell’organico. È preferibile essere automuniti.

Per presentare la propria candidatura si può consegnare direttamente il proprio Cv nei ristoranti McDonald’s dell’Aquila e Avezzano, oppure si può inviare il proprio Curriculum al seguente indirizzo Mcd.laquila@gmail.com .