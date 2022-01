Campo Imperatore, un’alba da sogno e -16 gradi

Risveglio freddo ma romantico, la cartolina da Campo Imperatore che si risveglia rosa.

Campo Imperatore, un’alba colorata che regala un’immagine bellissima: puntualmente immortalata dalla webcam di Meteo Aquilano. Ovviamente, la temperatura non regala nulla e non potrebbe essere altrimenti a gennaio inoltrato. Registrati -16,3° a Pietrattina, a Campo Felice -15,3°.

“La nostra webcam dall’arrivo della seggiovia Scindarella (in collaborazione con Meteo Abruzzo) ci concede questa splendida alba rosa su Campo Imperatore ed il Corno Grande. Come sapete, un’alba con cielo sereno e calma di vento è spesso sinonimo di temperature gelide. Questa mattina non fa eccezione. La nostra stazione a Pietrattina, sulla Piana di Campo Imperatore, (in collaborazione con Cetemps) ha fatto registrare una minima di -16.3°C, mentre a Campo Felice (alla base degli impianti di CampoFelice SKI) il termometro si è fermato a -15.3°C! Per tutti gli altri dati e le altre webcam potete consultare il nostro sito: www.meteoaquilano.it”.