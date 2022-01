FISTel CISL Abruzzo Molise, l’aquilano Antonio De Simone è il nuovo Segretario generale

Congresso Interregionale FISTel CISL Abruzzo Molise, l’aquilano Antonio De Simone eletto Segretario regionale.

Il secondo Congresso Interregionale FISTel CISL Abruzzo Molise, tenutosi la scorsa settimana, ha eletto Segretario Generale Interregionale Abruzzo Molise un aquilano, Antonio De Simone. Il neo Segretario Generale sarà coadiuvato dalla Segretaria Generale Aggiunta Antonietta Santavenere, i componenti di Segreteria Salvatore Pizzuto e Pierpaolo Rotili. L’Organizzazione Sindacale FISTel CISL conferma in tal modo la piena fiducia nelle capacità professionali ed umane dei propri dirigenti sindacali.

I settori curati dalla FISTel CISL hanno rilevanza strategica afferma De Simone per la crescita e lo sviluppo del nostro paese, settori come le Tlc, Call Center , Spettacolo Cultura editoria ed il Settore dell’ industria cartai e cartotecnica. De Simone insieme al nuovo gruppo dirigente saranno sicuramente in grado di affrontare le nuove sfide tipiche del delicato periodo che si stanno vivendo sia sotto l ‘aspetto sociale che lavorativo. Consapevole ed orgoglioso del compito a lui affidato, esprime a nome di tutta la nuova Segreteria gratitudine per il consenso ricevuto e rinnova la consueta competenza ed attenzione verso le Lavoratrici ed i Lavoratori.