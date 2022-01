Calcio Abruzzo, le date di ripartenza dei campionati ci sono. Si parte il 29 gennaio.

Calcio Abruzzo – Si è da poco concluso il Consiglio Direttivo della LND Abruzzo che ha definito, al termine di una settimana fittissima di incontri molto partecipati con le società delle diverse categorie, che hanno risposto unanimamente all’invito, le date di ripartenza dei campionati, ad eccezione del settore giovanile, la cui riunione si terrà lunedì pomeriggio.

LE DATE DI RINIZIO CAMPIONATI:

Eccellenza maschile, 30 gennaio

Eccellenza femminile, 30 gennaio

C5 Serie C1, 29 gennaio

C5 Serie C femminile, 30 gennaio

Promozione, 13 febbraio

1* Categoria, 13 febbraio

2* Categoria, 13 febbraio

“La priorità della LND è portare a termine i campionati. – Sottolinea il presidente del Comitato Regionale Abruzzo, Concezio Memmo – Nonostante le nuove incertezze che si abbattono di nuovo sul calcio dilettantistico, le riunioni che abbiamo tenuto in settimana hanno evidenziato il buono ‘stato di salute’ delle nostre società, a cui va un grande encomio per la manifestata voglia di riniziare il prima possibile e per l’ottimo lavoro sociale, che hanno fatto in questi mesi con i propri tesserati sull’importanza della vaccinazione e della prevenzione. Un’opera di convincimento anche verso i no vax che avevano in squadra. Le società svolgono un vero e proprio ruolo di ‘presidio’ della salute pubblica nelle città o nei quartieri e stanno dimostrando di fare quotidianamente un importante lavoro di prevenzione, come dimostra il basso numero di positivi tra i nostri e le nostre giovani tesserati”.

Al Consiglio odierno hanno partecipato anche i Delegati provinciali e zonali e con loro è stato definito il programma delle riunioni perché anche la 3* categoria possa ripartire in tempi brevi:

Pescara, giovedì 20 gennaio ore 17.30

Teramo, giovedì 20 gennaio ore 18.30

L’Aquila, venerdì 21 gennaio ore 18.00

Chieti e Vasto, lunedì 24 ore 18.00

C5 Serie D, martedì 25 gennaio ore 18.00