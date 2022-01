Covid 19 in Abruzzo, 3835 nuovi casi positivi e 2 decessi

L’aggiornamento del 15 gennaio sui contagi Covid 19 in Abruzzo.

Sono 3835 (di età compresa tra 2 mesi e i 99 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 162837.

Si registrano 2 deceduti, di cui una 76enne in provincia di Chieti e un 73enne in provincia di Pescara. Sono 94362 guariti (+976 rispetto a ieri), 65753 attualmente positivi (+2646rispetto a ieri), 375 ricoverati in area medica (+25 rispetto a ieri), 38 in terapia intensiva (-3 rispetto a ieri ), 65340 in isolamento domiciliare (+2804 rispetto a ieri ).

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti eseguiti 9540 tamponi molecolari e 23233 test antigenici.

Covid 19 Abruzzo, il report dei casi per provincia

I nuovi positivi sono residenti nelle province dell’Aquila (714), Chieti (997), Pescara (800), Teramo (1168), fuori regione (70),in accertamento (55)

Covid 19, i controlli in provincia dell’Aquila

Nella giornata di venerdi 14 gennaio 2022, in ossequio alle disposizioni relative al contenimento della diffusione del virus Covid-19, le Forze di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale e Polizie Municipali della provincia) hanno effettuato sul territorio provinciale 292 controlli personali per green pass, con 58

attività o esercizi controllati e 1 titolare sanzionato.