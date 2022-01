Campo Felice e Rocche: 19 gradi di differenza minima

Campo Felice e Altopiano delle Rocche 19.2 C° di differenza minima. Quando il vento ci mette lo zampino.

Meteo Aquilano mette in risalto una curiosità interessante sulla capacità del vento di variare le temperature sullo stesso altopiano. “Questa mattina volevamo evidenziare ai nostri utenti una curiosità del nostro splendido microclima. Tra Campo Felice e l’altopiano delle Rocche ci sono pochi chilometri in linea d’aria, su due versanti diversi di una stessa montagna, entrambi su un altopiano appenninico. Eppure questa mattina la differenza tra le temperature minime notturne tra la nostra stazione meteo alla Base degli Impianti di CampoFelice SKI (in collaborazione con Cetemps) e la nostra stazione a Terranera (in collaborazione con Meteo Abruzzo) è stata di 19.2°C: 4.2°C vs -15.0°C. Questo è il classico esempio di come il vento (presente in modo costante a Campo Felice, quasi del tutto assente a Terranera) rompa il regime di inversione termica notturna, seppur in condizioni di cielo sereno e terreno innevato”.