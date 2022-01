Funerali David Sassoli, il Gonfalone dell’Aquila alla cerimonia

L’Aquila rende omaggio a David Sassoli: il Gonfalone del Comune presente alla cerimonia.

Questa mattina, ai funerali di Stato che si sono svolti a Roma per il presidente del Parlamento Europeo David Sassoli era presente anche il Gonfalone della città dell’Aquila, scortato da due agenti della Polizia municipale in alta uniforme. Un modo con cui la municipalità ha inteso testimoniare vicinanza nei confronti della concittadina Alessandra Vittorini, moglie di Sassoli, e dei sui familiari e onorare un importante delle uomo delle istituzioni, nonché stimato giornalista.

“A nome della Municipalità aquilana e mio personale – aveva scritto il sindaco Pierluigi Biondi una volta appresa la triste notizia – esprimo profondo cordoglio per la scomparsa del presidente Sassoli. Fu tra coloro che raccolsero l’invito delle istituzioni locali a farsi parte diligente per la risoluzione del problema della restituzione tasse per le aziende del cratere. Alla moglie Alessandra Vittorini, nostra concittadina ed ex soprintendente per i territori colpiti dal sisma del 2009, e ai figli, va il pensiero commosso di tutta la nostra comunità.”

Cordoglio è stato espresso da tutto il mondo politico.