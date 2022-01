Accademia Militare di Modena, pubblicato il bando per 146 Allievi Ufficiali

Esercito Italiano, pubblicato il bando per il concorso all’Accademia Militare di Modena.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 2 del 8 gennaio 2022 il Bando per il reclutamento di 146 Allievi Ufficiali del 204° corso dell’Accademia Militare di Modena.

Requisiti al Concorso: essere cittadini italiani e godere dei diritti civili e politici; avere compiuto il diciassettesimo anno di età e non aver superato il giorno di compimento del ventiduesimo anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande (15 Febbraio 2022). L’eventuale periodo trascorso in qualità di Allievo delle Scuole Militari non è considerato valido ai fini dell’elevazione del limite di età; aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine dell’anno scolastico 2021-2022 un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale (diploma di maturità), previsto per l’ammissione ai corsi universitari.

Domanda al Concorso: la domanda di partecipazione per il 204° corso dell’ Accademia Militare deve essere presentata dal 12 Gennaio al 15 Febbraio 2022, esclusivamente online, tramite il Portale dei Concorsi del Ministero della Difesa.

Le prove prevedono l’espletamento delle seguenti fasi, in ordine di elencazione: a) prova scritta di preselezione – tra fine febbraio e inizio marzo; b) prova scritta di selezione culturale – fine marzo; c) prova di conoscenza della lingua inglese – fine marzo; d) prove di efficienza fisica – dalla 2^ decade di aprile; e) accertamenti attitudinali – dalla 2^ decade di aprile; f) accertamenti psicofisici – dalla 2^ decade di aprile; g) prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e fisica (per i soli concorrenti per il Corpo Sanitario) – fine luglio; h) prova orale di matematica – dalla 1^ decade di giugno; i) tirocinio – dalla 3^ decade di agosto.

Tutti gli altri requisiti possono essere consultati leggendo il Bando di Concorso, o contattando il Comando Militare Esercito “Abruzzo Molise” – Ufficio Reclutamento e Comunicazione Sezione PI/PR/IP

Telefono 0862/25345, 0862/412552 int. 0211 – sotrin 1452211

Ten. Col. Valeriano COSTANTINI

C.le Magg.Ca. Sc.Q.S. Fabio CARETTA

infoconcorsi@cmeaq.esercito.difesa.it

fabio.caretta@esercito.difesa.it