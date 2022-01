Vodafone down, problemi in molte regioni

Vodafone down. Problemi alla linea nelle ultime ore segnalati in diverse zone d’Italia. Molte le segnalazioni e i disagi anche a L’Aquila.

Vodafone ha lasciato isolati numerosi utenti che, fin dalle prime ore del mattino, si sono ritrovati senza alcuna copertura telefonica. Moltissime le segnalazioni arrivate alla nostra redazione, su disagi ai clienti Vodafone del Capoluogo, con servizi impossibili a causa della linea saltata.

Nelle ultime ore sono schizzate le segnalazioni di problemi di utenti Vodafone, come si può vedere dal grafico aggiornato alle ultime 24 ore di DownDetector.

Problemi registrati in Abruzzo – non solo in provincia dell’Aquila ma anche Chieti e Pescara – in Molise e anche nelle Marche.