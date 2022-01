Offerte di lavoro Abruzzo: Capolavoro dell’11 gennaio

Lavoro Abruzzo, torna la rubrica Capolavoro del Capoluogo. Tutte le offerte sul territorio e le informazioni utili per candidarsi.

Lavoro Abruzzo: barista, addetti al controllo di gestione, montatori di mobili, meccanico e altro. IlCapoluogo, nell’appuntamento con Capolavoro di martedì 11 gennaio 2022, presenta le offerte di lavoro Abruzzo disponibili secondo l’aggiornamento puntuale delle richieste di lavoro pervenute al Centro per l’Impiego dell’Aquila.

Lavoro Abruzzo, tutte le offerte dal CPI dell’Aquila

AGENZIA PER IL LAVORO – N. 1 TIROCINANTE BARISTA (Sede di lavoro L’Aquila)

Requisiti: predisposizione alla mansione, patente B. Tipo di contratto: Tirocinio. Tipo di impegno: tempo pieno. Per candidature inviare il c.v. all’indirizzo e-mail ido.laquila@regione.abruzzo.it indicando in oggetto “Candidatura tirocinante barista”

SOCIETÀ DI IMPIANTI – N. 1 ADDETTO CONTROLLO DI GESTIONE (Sede di lavoro L’Aquila)

Requisiti: laurea in economia e commercio o similari, certificata esperienza nella mansione, ottimo uso del pc e conoscenza del pacchetto Office, patente B auto propria. Mansioni: individuazione di indicatori misurabili per la definizione e razionalizzazione dei costi interni e per la massimizzazione dei ricavi dell’azienda. Rilevazione periodica dei costi diretti/indiretti e dei ricavi. Tipo di contratto: tempo determinato. Tipo di impegno: tempo pieno. Per candidature inviare il c.v. all’indirizzo e-mail ido.laquila@regione.abruzzo.it indicando in oggetto “Candidatura addetto controllo di gestione”

NEGOZIO DI MOBILI – N.1 OPERAIO MONTATORE DI MOBILI (Sede di lavoro L’Aquila) Requisiti: pregressa esperienza nel trasporto e montaggio mobili, patente B. Tipologia contrattuale: indeterminato. Tipo di impegno: full time. Per candidarsi inviare il curriculum a ido.laquila@regione.abruzzo.it indicando nell’oggetto “Candidatura operaio montaggio mobili”

SOCIETÀ DI SERVIZI – N. 1 ADDETTO ALLE PULIZIE NEGLI STABILI (Sede di lavoro L’Aquila) Requisiti: preferibile esperienza nella mansione, possesso patente cat. B. Tipologia contrattuale: tempo determinato 12 mesi. Tipo di impegno: part-time ( 15 ore settimanali dal lun. al ven. ore 14-17) Per candidarsi inviare il curriculum a ido.laquila@regione.abruzzo.it indicando nell’oggetto “candidatura addetto/a pulizie negli stabili” ATTIVITÀ DI SERVIZI – N.1 ADDETTA/O SERVIZI DI PULIZIA (Sede di lavoro L’Aquila) Requisiti: esperienza pregressa nella pulizia di edifici, possesso patente cat. B (auto propria) Tipologia contrattuale: tempo determinato Tipo di impegno: part-time ( 11 ore settimanali) Per candidarsi inviare il curriculum a ido.laquila@regione.abruzzo.it indicando nell’oggetto “candidatura addetta/o ai servizi di pulizia” AUTOFFICINA – N. 1 TIROCINANTE MECCANICO/GOMMISTA (Sede di lavoro L’Aquila) Requisiti: propensione alla mansione, patente B auto propria, preferibile appartenenza al programma Garanzia Giovani. Tipo di contratto: Tirocinio. Tipo di impegno: tempo pieno. Per candidature inviare il c.v. all’indirizzo email ido.laquila@regione.abruzzo.it specificando in oggetto “candidatura tirocinante meccanico/gommista” SOCIETÀ DI RICERCA E SVILUPPO – N. 1 PROGETTISTA ELETTRONICO (Sede di lavoro L’Aquila)

Requisiti: buona conoscenza del software ECAD per lo sviluppo di PCB (Altium, Eagle, ect..), buona conoscenza del processo di sviluppo di schede elettroniche analogiche/digitali, comprovate esperienze nel design di sistemi elettronici, capacità di eseguire schede di prototipazione, saldatura SMD, leggere datasheet, schematici e Layout, buona conoscenza di inglese parlato e scritto. Requisiti preferenziali: Aver realizzato schede che prevedono l’uso di microcontrollori con l’utilizzo di protocolli di comunicazione seriali (SPI,USB,Hdmi, ecc…), aver fatto realizzare ad aziende terze schede elettroniche e saperne valutare la qualità. Mansioni: sviluppo PCB custom per progetti che richiedono specifici layout da integrare in hardware meccanici, attività di ricerca e sviluppo e di debug attraverso strumenti di analisi quali Oscilloscopio, tester ecc, supporto nella definizione di hardware specifico per applicazioni relative ai prototipi da sviluppare, reverse Engineering riguardanti specifiche applicazioni elettroniche.Tipo di contratto: tempo determinato 12 mesi. Tipo di impegno: tempo pieno. Per candidature inviare il c.v. all’indirizzo email ido.laquila@regione.abruzzo.it specificando in oggetto “candidatura progettista elettronico”.

IMPRESA EDILE – N. 3 MURATORE IN MATTONI (Sede di lavoro L’Aquila) Requisiti: certificata esperienza nella mansione, patente B-C . Tipo di contratto: tempo determinato. Tipo di impegno: tempo pieno. Per candidarsi è necessario inviare il curriculum vitae al seguente indirizzo email: ido.laquila@regione.abruzzo.it inserendonell’oggetto “Candidatura muratore qualificato”

IMPRESA EDILE – N.1 GEOMETRA DI CANTIERE (Sede di lavoro L’Aquila)

Requisiti: diploma di geometra o titolo superiore, buona conoscenza dei programmi EXCEL, PRIMUS, AUTOCAD, patente categoria “B” automunito. Mansioni da svolgere: contabilità dei lavori di cantiere, rapporto con i fornitori e subappaltatori, rilevamento misurazioni e predisposizione elaborati grafici. Tipo di contratto: da valutare in base all’esperienza del candidato. Tipo di impegno: tempo pieno. Per candidarsi inviare il curriculum all’indirizzo mail: ido.laquila@regione.abruzzo.it indicando nell’oggetto “candidatura geometra”

Per eventuali candidature legate a queste offerte di lavoro, rivolgersi direttamente al CPI dell’Aquila o consultare il sito www.borsalavoro.regione.abruzzo.it.

Alla nostra redazione è giunta anche un’ulteriore richiesta:

SOGGETTO PRIVATO – N.1 BADANTE (Sede di lavoro Lucoli)