Covid19, scuole chiuse in diversi Comuni dopo lo screening

La scuola ripartirà domani in Abruzzo, come da ordinanza regionale, ma in alcuni Comuni scatta la chiusura dopo i risultati dello screening.

Chiusura dei plessi scolastici decisa dai primi cittadini. È il caso, finora, dei Comuni di Prezza e Scafa, dove i sindaci hanno disposto, tramite specifica ordinanza, la chiusura delle scuole per i casi positivi registrati dopo l’attività di screening.

Questa la comunicazione del sindaco Marianna Scoccia, che ha disposto la chiusura della scuola dell’infanzia e della primaria a Prezza. Nel Comune ai 18 casi positivi già registrati dalla Asl se ne sono aggiunti altri 16 dallo screening dedicato agli studenti.

“A seguito dei dati emersi dallo screening svolto ieri a Prezza, ho predisposto la chiusura della scuola dell’infanzia ed elementare: i vari contagi rilevati hanno richiesto misure immediate. Ho contattato la Preside Pupillo che attiverà prontamente la DAD per la scuola elementare. I contagi sono diversi e riguardano varie fasce di età e se all’ambiente scolastico si aggiunge la realtà prezzana che vede i bambini giocare quotidianamente insieme negli spazi dedicati in paese, ne risulta la necessità di adottare provvedimenti celeri che riescano a contenere il preoccupante quadro epidemiologico. Per quanto riguarda il trasporto dei ragazzi delle medie verrà confermato nelle prossime ore; valuteremo le condizioni meteorologiche successivamente vista l’allerta meteo lanciata dalla protezione civile che vede il nostro territorio colpito da possibili nevicate”.

Sospesa l’attività didattica in presenza anche nel Comune di Scafa. Questa la comunicazione del primo cittadino Maurizio Giancola.

“Nella giornata odierna, presso il plesso scolastico di C.so I Maggio, sono stati eseguiti 231 tamponi comprendenti anche il personale docente ed ATA. L’adesione allo screening è stata al di sotto delle aspettative. Nonostante le 4 positività riscontrate (1 scuola Turrivalignani – 3 scuola Scafa) ho ritenuto opportuno disporre la sospensione dell’attività didattica in presenza. Il tutto al fine di evitare preventivamente l’ulteriore diffondersi del virus. Non va dimenticato che autorevoli fonti scientifiche hanno previsto nei prossimi giorni un incremento consistente dei contagi. Quindi una scelta necessaria atteso il numero di tamponi effettuati (162) rispetto alla popolazione studentesca (301). In sintesi sono mancati all’appello 139 bambini, un numero importante pur sottraendo quelli attualmente colpiti dal Covid-19. Un doveroso ringraziamento ai volontari della Misericordia, ai sanitari, al personale ATA e ai dipendenti comunali”.