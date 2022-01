Tribunali minori d’Abruzzo, sciopero di massa: scattano le astensioni dalle udienze

Sciopera il mondo della giustizia abruzzese. Si allarga la protesta dei Tribunali minori: anche i Fori di Sulmona, Vasto e Lanciano passano alle astensioni dalle udienze.

Tribunali minori, si accende la battaglia per la sopravvivenza. L’Assemblea degli Avvocati del Foro di Sulmona, riunitasi questa mattina in modalità telematica in ragione dell’aggravarsi dell’emergenza pandemica, ha deliberato, su proposta del Consiglio dell’Ordine, l’astensione dalle udienze civili e penali per i giorni del 19, 20 e 21 gennaio prossimi.

Tale forma di protesta – attuata d’intesa con i Fori di Avezzano, Lanciano e Vasto – mira, in particolare, a denunciare la mancanza della più volte sollecitata interlocuzione da parte del Governo e, in particolare, del Ministero di Giustizia, rispetto alle istanze volte alla salvaguardia del Tribunale di Sulmona e degli altri Tribunali abruzzesi subprovinciali, nonostante le molteplici ed oggettive ragioni che rendono del tutto irrazionale ed intempestivo, anche nel quadro dell’attuale contingenza pandemica, l’accorpamento ai Tribunali provinciali di L’Aquila e Chieti, ad oggi previsto per al 14.9.2022.

L’Assemblea ha condiviso, inoltre, l’eventuale necessità di prevedere ulteriori giornate di astensione, oltre a diverse iniziative finalizzate a sensibilizzare l’opinione pubblica e a suscitare la doverosa attenzione degli organi preposti, a cominciare da una manifestazione da tenersi in concomitanza con l’inaugurazione dell’Anno Giudiziario in programma a L’Aquila per il 22.1 prossimo e alla quale saranno invitati a partecipare i Sindaci dei Circondari interessati, i Parlamentari abruzzesi, nonché tutte le rappresentanze politiche, istituzionali, professionali, sindacali e di categoria.