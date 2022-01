Ferdinando Romano, “Assunti 50 nuovi infermieri”

Situazione sotto controllo all’ospedale San Salvatore di L’Aquila, nonostante l’aumento dei casi Covid19 in città. Arrivano 50 nuovi infermieri. L’intervista al manager della Asl1 L’Aquila, Ferdinando Romano, per fare il punto sulla situazione: “Disposta ieri la preparazione del reparto G8, il San Salvatore non si fa trovare impreparato, qualora dovessero aumentare i ricoveri Covid”.

Arriveranno 50 nuovi infermieri alla Asl1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila. Il manager Ferdinando Romano: “Abbiamo disposto lo scorrimento della graduatoria degli Infermieri per l’assunzione di 50 ulteriori unità a tempo indeterminato. Nelle more della formalizzazione delle assunzioni è stata disposta la sospensione degli interventi di routine dal 10 al 30 gennaio 2022, garantendo tutti gli interventi a carattere d’urgenza”, ha sottolineato alla nostra redazione il direttore generale.

Non saranno svolti, quindi, gli interventi ordinari programmati, mentre saranno eseguiti regolarmente tutti quelli considerati urgenti.

All’ospedale San Salvatore, inoltre, non si registrano emergenze o particolari criticità dal punto di vista della pandemia. Anche il G8 è pronto: “Abbiamo predisposto tutto affinché sia pronto anche il G8 nel caso in cui dovesse esserci la necessità di ulteriori posti Covid. Il G8 è il nostro polmone di contenimento Covid. Ad oggi, quindi, l’ospedale da campo cosiddetto G8 è pronto, ma non operativo”.

Intanto procede lo screening della popolazione scolastica, organizzato da Regione e Asl1, ma “con il contributo fondamentale di tutti i Comuni coinvolti nello screening. Le operazioni stanno andando avanti regolarmente: stiamo riscontrando un’ottima risposta da parte degli studenti”.