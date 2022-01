Abruzzo, tutte le scuole riprendono il 10 gennaio

La scuola in Abruzzo ripartirà lunedì 10 gennaio, comprese le superiori. Nel pomeriggio è stata fatta girare una notizia falsa sulla dad per le superiori.

Scuola Abruzzo, confermata la riapertura il 10 gennaio 2022. In giornata la fake che ha creato confusione tra studenti e genitori: messaggi whatsapp con la foto – girata anche sui social – di un vecchio articolo che comunicava la decisione del Presidente Marsilio di disporre la didattica a distanza per le scuole superiori. In serata le precisazioni da parte della Regione, che spiega quanto accaduto, confermando la riapertura delle scuole superiori per il 10 gennaio, come tutte le altre scuole di ogni ordine e grado.

“Da questa mattina si sta facendo circolare sui social un articolo di una testata online pubblicato lo scorso anno (29 febbraio) e nel quale si annunciava una ‘ordinanza regionale per la didattica a distanza nelle scuole superiori in Abruzzo’. Gli autori, tagliando la data di riferimento, hanno tentato di far passare sui social la vecchia notizia come attuale, ma è falsa e priva di ogni fondamento. Per tale episodio lunedì sarà dato mandato all’Avvocatura regionale per una denuncia alle autorità competenti”. Lo afferma Massimo Verrecchia, Caposegreteria del Presidente della Regione Abruzzo.