Per lo screening studenti solo tamponi antigenici “ad alta sensibilità e specificità”

Screening Covid19 per gli studenti prima del rientro a scuola in Abruzzo: nuova ordinanza del Presidente Marsilio. Solo tamponi antigenici rapidi ad alta sensibilità.

Il presidente Marsilio ha firmato l’ordinanza numero 1 del 2022 in materia di igiene e sanità. Sospensione attività didattiche 7/8 gennaio 2022 ed attivazione screening in ambito scolastico.

Nell’ambito dello screening, disposto dalla Regione Abruzzo e organizzato in sinergia con le Asl del territorio – prima della riapertura delle scuole, in programma il 10 gennaio – “al fine di consentire ai soggetti preposti la compiuta attuazione alla campagna di screening in ambito scolastico, già disposta ai sensi della OPGR n. 47/2021 nella periodicità dal 07 al 09 gennaio 2022, si precisa quanto di seguito:

a) è consentito l’impiego di test antigenici, purché caratterizzati dai seguenti livelli di perfor-

mance analitica: sensibilità analitica ≥90%, specificità analitica ≥97%;

b) la partecipazione della popolazione scolastica ha carattere volontario in ossequio alla normativa vigente in materia;

Nella nuova ordinanza di oggi, 7 gennaio 2021, si precisa, quindi, l’utilizzo di test antigenici rapidi con un’elevata sensibilità e specificità di analisi, come avevamo sottolineato anche in un articolo pubblicato questa mattina, in cui spiegavamo l’esclusione degli studenti di età inferiore ai 6 anni. Inoltre si ricorda che la partecipazione allo screening è volontaria, come stabilito dalla normativa nazionale in merito.

Inoltre, si specifica “che la presente ordinanza – immediatamente esecutiva per gli adempimenti di legge – sia trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti competenti per territorio, all’Uf- ficio Scolastico Regionale ed alle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo”.