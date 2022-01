PNRR, nuovi asili: 99 milioni di euro per l’Abruzzo

Dai fondi PNRR 99 milioni di euro per la costruzione di nuovi asili in Abruzzo.

“La Ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, ha appena reso nota la tabella dei fondi Pnrr che assegna più di 99 milioni di euro all’Abruzzo per la costruzione di asili nido nei prossimi 5 anni. Ringrazio ancora una volta la Ministra Carfagna per l’attenzione che continua a dedicare all’Abruzzo e all’impegno costante per garantire pari diritti a tutti gli italiani.” Lo scrive in una nota il coordinatore regionale di Forza Italia Abruzzo, sen. Nazario Pagano.