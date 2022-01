Scuola Abruzzo, i team dell’Esercito per gli screening

La scuola in Abruzzo ripartirà il 10 gennaio, prima però ci sarà l’esercito per gli screening Covid.

Manca ancora l’ufficialità, ma l’esercito ha già comunicato che saranno a disposizione del territorio regionale da 8 a 10 team per lo svolgimento degli screening, così da permettere una riapertura delle scuole in sicurezza. Con i contagi che non si arrestano, spinti dalla variante Omicron ormai dilagante, testare è l’unica soluzione per cercare di scoprire positivi, soprattutto asintomatici, e far scattare il protocollo previsto con l’isolamento dei contagiati.

Il rialzo della curva epidemiologica era stato preventivato dalla Asl, come “Effetto Natale”. Al momento, “Riscontriamo sicuramente un numero importante di casi positivi tra i giovani, la fascia d’età più propensa a frequentare i luoghi della movida. Ci sono stati, logicamente, anche diversi studenti risultati positivi, soprattutto nelle scorse settimane, essendo poi scattata la chiusura delle scuole per le festività natalizie… ma la situazione è sotto controllo, anche sul fronte tracciamenti: nonostante l’affanno dovuto all’aumento dei casi e delle relativa rete di contatti, resistiamo”, ci spiega Domenico Pompei, Dirigente del Servizio di Igiene e Prevenzione della Asl1 Avezzano Sulmona L’Aquila. Proprio la provincia dell’Aquila, dopo l’aumento dei casi delle scorse settimane, ora sta assistendo a numeri più bassi di quelli registrati nelle altre province abruzzesi. Una situazione che farà respirare un po’ personale e operatori sanitari, nonostante risultino in quarantena ben 2800 aquilani.

L’Abruzzo, intanto, si prepara a riabbracciare l’esercito.

Secondo le indicazioni finora emerse e raccolte dalla nostra redazione, i team dell’Esercito saranno impegnati nelle procedure di screening nei capoluoghi di provincia, suddivisi nelle città maggiori.

“Abbiamo avuto una riunione con il direttivo Anci Abruzzo, presieduto da Gianguido D’Alberto, e il responsabile della campagna vaccinale della Regione, Maurizio Brucchi. Il tema di questi giorni è lo screening sulla popolazione scolastica prima del rientro a lezione. Saranno Asl e Struttura commissariale a coordinare tutte le attività, ma i Comuni dovranno assicurare la loro parte con strutture e personale. Ci sarà un altro incontro con la Regione per definire meglio i dettagli. Prego tutte le famiglie e tutti i ragazzi di raccogliere l’invito a tamponarsi, gratuitamente, nelle postazioni che allestiremo. Rientriamo a scuola in sicurezza”, ha spiegato il Sindaco Pierluigi Biondi.

Sarà la Asl, in sinergia con la Struttura commissariale, quindi, a coordinare l’attività. I piccoli comuni, invece, si stanno già organizzando autonomamente per nuovi screening a tappeto. In Valle Subequana, ad esempio, dove il contagio è piuttosto diffuso – soprattutto nel centro più grande di Castelvecchio Subequo – si stanno organizzando screening aperti a tutta la cittadinanza. I comuni stanno collaborando fra loro, mettendo a disposizione strutture e personale. Domani, 5 gennaio, ci sarà lo screening a Castelvecchio Subequo. Sarà aperto a tutti gli abitanti dei comuni vicini, mentre nei prossimi giorni sarà organizzato uno screening anche dal Comune di Molina, in collaborazione con la Comunità Montana Sirentina.

Screening al via anche nella Valle Roveto. A Civitella Roveto l’appuntamento è previsto il prossimo 7 gennaio, per docenti e personale scolastico.