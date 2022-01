Offerte di lavoro Abruzzo: Capolavoro del 4 gennaio

Requisiti: buona conoscenza del software ECAD per lo sviluppo di PCB (Altium, Eagle, ect..), buona conoscenza del processo di sviluppo di schede elettroniche analogiche/digitali, comprovate esperienze nel design di sistemi elettronici, capacità di eseguire schede di prototipazione, saldatura SMD, leggere datasheet, schematici e Layout, buona conoscenza di inglese parlato e scritto. Requisiti preferenziali: Aver realizzato schede che prevedono l’uso di microcontrollori con l’utilizzo di protocolli di comunicazione seriali (SPI,USB,Hdmi, ecc…), aver fatto realizzare ad aziende terze schede elettroniche e saperne valutare la qualità. Mansioni: sviluppo PCB custom per progetti che richiedono specifici layout da integrare in hardware meccanici, attività di ricerca e sviluppo e di debug attraverso strumenti di analisi quali Oscilloscopio, tester ecc, supporto nella definizione di hardware specifico per applicazioni relative ai prototipi da sviluppare, reverse Engineering riguardanti specifiche applicazioni elettroniche.Tipo di contratto: tempo determinato 12 mesi. Tipo di impegno: tempo pieno. Per candidature inviare il c.v. all’indirizzo email ido.laquila@regione.abruzzo.it specificando in oggetto “candidatura progettista elettronico”.

IMPRESA EDILE – N.1 GEOMETRA DI CANTIERE (Sede di lavoro L’Aquila)