Flurona, Covid19 e influenza insieme: cosa c’è da sapere

Dopo il Covid19 e le numerose varianti – Omicron la più recente – ora è arrivata Flurona. Che cos’è? La condizione in cui si è colpiti da due virus contemporaneamente, cioè il Covid19 e la comune influenza.

Flurona è il termine scelto per indicare il mix tra la parola inglese influenza (Flu) e coronavirus. Non si tratta, quindi, di una nuova variante, ma di un termine utilizzato dai virologi per indicare la sintomatologia di persona colpita da entrambi i virus, quello dell’influenza stagionale e quello del Covid19. Una doppia infezione già registrata in una donna in Israele, incinta e non vaccinata. La donna, fortunatamente, non ha sviluppato sintomi gravi.

Non si sa ancora – in assenza di dati certi – se questa confezione possa essere dannosa. Secondo quanto affermato dalle autorità israeliane è possibile che quello della donna incinta non sia un caso isolato, ma che più persone siano state già infettate da entrambi i virus, seppur le infezioni non siano ancora state ufficialmente diagnosticate.

Flurona, l’Organizzazione mondiale della Sanità

L’OMS ha precisato che è possibile contratte entrambe le malattie contemporaneamente e ha già dato il via libera per la somministrazione dei due vaccini in contemporanea. Intanto il Ministero della Salute israeliano sta studiando il caso.

Nonostante, ad ora, questo sia l’unico caso accertato, i casi di “flurona” esistenti e da diagnosticare, quindi, potrebbero essere diversi. Non è semplice, infatti, distinguerne i sintomi, molti sono comuni tra Covid19 e influenza: come la tosse, la febbre, il mal di gola, dolore alle articolazioni…

Non ci sono ancora, quindi, molte informazioni certe sulla flurona, sicuramente indossare le mascherine correttamente, igienizzarsi spesso le mani e mantenere sempre una distanza può aiutare a ridurre i rischi di essere colpiti dalla doppia infezione.